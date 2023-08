El entrenador venezolano de tenis de mesa que ha estado en los olímpicos con tres países

Recientemente, el Comité Olímpico y Paralímpico de EE.UU. lo reconoció por su destacada labor como entrenador.

Por Carlos Iván Suárez – Periodista Te lo Cuento News

Eli Bustillo, ha estado en tres Juegos Olímpicos con tres países distintos: en Londres 2012 con Venezuela; en Río de Janeiro 2016 con Argentina, y en Tokio 2020 con Estados Unidos. El comité Olímpico y Paralímpico de este último país recientemente lo reconoció por su gran labor como entrenador, frente a su selección paralímpica de tenis de mesa.

En un acto que se realizó en la Casa Blanca de Washington, se homenajeó al cuerpo técnico de la selección nacional de tenis de mesa. Aunque Bustillos no pudo asistir, le hicieron llegar su reconocimiento.

“Estoy sin palabras. Es algo muy grande para quienes trabajamos en todo esto, y más para mí, que armé un gran proyecto desde 2019, cuando me retiré de la selección de Argentina y luego me agarró la pandemia”.

Resulta que desde el año 2013, el barquisimetano estaba con la selección nacional albiceleste, pero por diferencias con la jefa se retiró. Fue así como armó su esquema de trabajo y en medio de la pandemia fue contratado por Estados Unidos, en principio por el equipo de Texas y luego la selección nacional.

“Creí que no podría viajar porque tenía el pasaporte vencido, en ese momento estaba en el proceso de nacionalización, pero aprobaron que los venezolanos podíamos ingresar y lo logré. Estuvimos en una burbuja completa, por lo que me tuve que mudar para Dallas por un tiempo, y así he estado desde entonces, porque mi familia sigue en Buenos Aires. Ese fuerte entrenamiento nos dio como resultados dos medallas y un quinto puesto en Tokio. La medalla de bronce en sillas de ruedas fue de uno de mis entrenados”, explicó por el hilo telefónico.

Ahora se prepara para los juegos Panamericanos que se realizarán el próximo mes de noviembre en Chile, y para el abierto de EEUU.

Su vida con el deporte

Actualmente, el profesor Bustillos vive junto a sus dos hijos y su esposa en Argentina, pero durante la temporada de entrenamientos o previo a competencias, viaja a Estados Unidos para estar con la selección. Entre tanto, en La Matanza, provincia de Buenos Aires, es entrenador en el Centro de Discapacitados (Cedima). Ahí entrenan sus suegros, quienes también han participado en los Juegos Paralímpicos.

“Mi esposa es clasificadora en los entrenamientos y también se dedica a este mundo, incluso tenemos un sobrino que entrena la disciplina”.

Bustillos es profesor de Educación Física egresado del pedagógico de Barquisimeto, UPEL, trabajó en la UCLA y en el Hogar de Niños Impedidos (Honim), además fue entrenador de la selección de Lara y de Venezuela por toda una década.

Tiene 37 años de edad y en medio de las competencias, en el año 2012, conoció a quien actualmente es su esposa, una mujer argentina con quien se casó en Chichiriviche. Tienen un hijo de nueve años de edad que “no quiere saber nada del tenis de mesa”, comentó entre risas.