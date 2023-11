El Canal RCN le dio la oportunidad de ejercer el periodismo en Colombia

Yhonay Díaz supo un día de una vacante en uno de los medios más importantes del país. Aunque no conocía a nadie allá, envió su hoja de vida. Ya lleva dos años en ese empleo.

Miguel Cardoza Cadenas – Periodista Te lo Cuento News

Uno de los principales desafíos de los migrantes es lograr la integración, a partir de ahí se hace más viable la convivencia en comunidad y un círculo social más amplio que facilita el crecimiento personal, crear vínculos laborales, relaciones académicas y arraigarse en su nuevo entorno.

Ese ejemplo lo representa la periodista Yhonay Díaz, una joven graduada como licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo Científico, con la mención honorífica cum laude, en la Universidad de los Andes (ULA), en el estado Táchira de Venezuela.

Como casi tres millones de venezolanos, decidió comenzar una nueva vida en Colombia. Al principio se enfrentó a los retos de buscar empleo en su área profesional, ello no es nada fácil y por ende la mayoría de los migrantes arrancan en la informalidad. Pese a los pronósticos en contra, no se rindió y su carta de presentación era su capacidad, experiencia laboral en Venezuela y la disposición para crecer, a pesar de que no había trabajado en medios nacionales.

Su primer empleo periodístico fue en HSB Noticias, un portal informativo propiedad de Hernando Suárez Burgos que preside el Diario Extra que circula en varias ciudades, Diario del Sur en Pasto y Diario del Cauca en Popayán. Realizaba cubrimientos de las secciones Bogotá y Nación con una exigente producción que le permitió crecer y tener su primera experiencia en Colombia.

Pero cada etapa tiene su fin y antes de llegar la pandemia no le renovaron su contrato, a pesar de cumplir con los indicadores exigidos, por lo que tuvo que regresar a explorar en firmas no relacionadas con su profesión. Había que generar ingresos y fue tocando puertas hasta que consiguió trabajo como supervisora de las recepcionistas de una clínica. Llegó la pandemia y su labor fue suprimida, por lo que tuvo que pasar al área administrativa. Fue una especie de pausa, pero con la meta de regresar a su área de formación.

Siempre positiva y constante, un día supo de una vacante en RCN Televisión y a pesar de no conocer a nadie en uno de los principales medios del país, lo intentó y envió el correo electrónico. Al recibir la llamada se preparó, presentó las pruebas y fue admitida en el proceso de selección. Le dieron lo que muchos anhelan, aún más, en la etapa nueva de migrante: una oportunidad.

“Me dieron la oportunidad y ya tengo dos años. Empecé como community manager y luego pasé a ser periodista digital. Actualmente, redacto y hago parte del equipo de noticias políticas, de nación, judiciales, entre otras”, celebra.

Al estar en uno de los canales emblemas del país y lograr la ansiada integración en su área profesional en una empresa nacional, empezó ese empalme, no sólo laboral sino emocional, lo cual sirve para cambiar la vida de muchos.

La recibieron sin reservas y define su experiencia como maravillosa. “He aprendido muchísimo del contexto colombiano. He tenido la oportunidad de cubrir elecciones, encuestas y muchísimas cosas. Es sumamente enriquecedor. (…) En un trabajo que tuve antes sí me sentí apartada, no por los jefes sino por algunos compañeros de trabajo, pero en RCN yo no he sentido eso. En el canal me he sentido plena, la integración ha sido maravillosa. Mis compañeros siempre han estado dispuestos a ayudarme en lo que desconozco”.

Otro aspecto a rescatar en su casa periodística ha sido la libertad para informar, lo cual tenía dificultades para hacer en Venezuela por las amenazas que se ciernen sobre los medios de comunicación que se atreven a informar y/o editorializar de manera independiente o crítica. Entiende el entorno hostil que vive la prensa en su país natal, pero también resalta todas las oportunidades que tuvo, como en el programa 100% Venezuela del canal Televen, la desaparecida web Noticias 24, líder en su momento; el Canal 21 de Táchira y Radio Noción 88.3 FM de San Cristóbal. Después también estuvo en periodismo corporativo en Corpotáchira y posteriormente ganó un concurso público e ingresó al equipo de prensa institucional de la Gobernación del estado Táchira.

La constancia y tenacidad que Yhonay ha demostrado le permite hoy ejemplificar la integración de migrantes en Colombia. Una periodista creciendo a pulso.