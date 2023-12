Educación, juguetes y ayuda para los niños: la historia de Del Carmen Foundation

Yamilet Del Carmen, una ingeniera industrial venezolana, creó la fundación cuando se radicó en Estados Unidos, pues la había marcado la situación de los jóvenes que se crían en barrios populares.

Por Keissy Bracho – Periodista Te Lo Cuento News

Ayudar a los niños más vulnerables fue la premisa que impulsó a Yamilet del Carmen, a crear su fundación, una vez que se radicó en Estados Unidos. Del Carmen Foundation Inc. ha impactado hasta la fecha en la vida de 2.500 niños venezolanos, en un año de labor, “en el área de deporte, útiles escolares, la parte de la educación. Hemos dado ropa, zapatos, comida, pero lo más importante es la educación y el deporte, para que puedan ir al colegio con confianza y su barriguita llena”, dijo.

Del Carmen Foundation Inc. tiene su sede central en Estados Unidos, y fue creada por Yamilet, una venezolana que ha demostrado tener un corazón amplio y lleno de bondad. “Deseo contribuir en la construcción de una vida libre de malas influencias y vicios a los niños y jóvenes de las zonas vulnerables de Venezuela. Creo que lo más importante es la educación para que ellos puedan superarse en el futuro”, comenta cuando se le pregunta por qué ideó crear esta fundación.

La venezolana que nació y se crio en Catia, municipio Libertador de Caracas, una de las grandes barriadas de la capital, contó que el haber vivido de cerca la realidad de los jóvenes que se crían en zonas populares, la hizo tomar acción y ser un faro de luz en medio de la oscuridad de esos niños y jóvenes vulnerados.

Yamilet recordó que esta fundación fue constituida en junio de 2022, con la misión de ser un enlace con los niños en situación de vulnerabilidad para que tengan acceso a la educación, el deporte y otros recursos vitales, y que, así, éstos puedan optar a una vida productiva y positiva. “A futuro, uno de nuestros planes es poder lograr becas deportivas y educativas para los más vulnerables”.

Convencida de que la educación y el deporte son pilares en el desarrollo de una vida sana, insistió en que su mayor interés es que el aporte que brinde a estos niños sea “real y duradero”; por eso, a través de distintas organizaciones, empresa privada e instituciones, Del Carmen Foundation ha sumado esfuerzos para ayudar a estos niños con material escolar, actividades recreativas y equipamiento de artículos deportivos, con la intención de mantenerlos alejados de las malas prácticas, casi siempre, frecuentes en los barrios.

Pero se trata de niños y no todo puede ser estudios. Por eso, emocionada, comentó que “ahora vamos a ayudar aproximadamente a 500 niños con juguetes, yo voy llegando, si Dios quiere, en diciembre a Venezuela con los juguetes y ahora nos hicieron una donación que va llegando a Caracas, que hasta que no llegara no iba a estar tranquila, para dos equipos de béisbol. Uno en Valles del Tuy y otro en Caracas”.

Más allá de las fronteras

Yamilet Del Carmen, contó que afortunadamente contó con el apoyo inquebrantable de sus padres, lo que le permitió tener acceso a una educación digna. Se tituló como Ingeniera Industrial en Venezuela y continuó sus estudios en Estados Unidos, donde alcanzó un título asociado en negocios en el Community College of Philadelphia y, posteriormente, alcanzó otro título de Negocios en West Chester University.

Mientras se colegiaba en el Community College of Philadelphia, Yamilet se reconoció como defensora del servicio comunitario, por lo que se desempeñó como estudiante, embajadora, secretaria y voluntaria en varias organizaciones, y reconoció su vocación por ayudar a los más necesitados, “labor en la que no he desmayado”, a través de la fundación, que nació tras un viaje en 2015 a Venezuela, en el que pudo ver la realidad por la que estaban atravesando los niños en situación de vulnerabilidad.

Ahora tiene planes de ayudar a más niños, incluso fuera de Venezuela: “Quiero poder ayudar a niños en situación de frontera. Tuve la oportunidad de ir a un refugio y me dio dolor ver a niños en esa situación, al principio esos niños llegan perdidos. Algunos llegan con su mamá o papó y otros llegan con mamá y papá. Eso fue aquí en Pensilvania, donde yo estoy, y sería un proyecto para 2024”.

Adelantó que está interesada en ayudarles con apoyo emocional y psicológico, porque “esos niños cuando cruzan el Darién, llegan traumatizados. Hay muchas cosas que donan aquí, pero eso que se ve en los refugios es otra cosa. Es un proyecto que queremos trabajar para 2024. Este refugio fue como un llamado, ya lo comenté y todos están de acuerdo”.

“Es clave darles esperanza a los niños, es para mí, mi misión de vida” insistió en que su vida se ha visto determinada por este pensamiento, ver la sonrisa de esos chiquilines. “A mí cuando me regalaban un lápiz era feliz. Queremos dar ese espacio a los niños que están pasando por esa situación”.

Yamilet, esperanzada en ser pilar de esos niños, promete que seguirá trabajando a través de la fundación y con todas las herramientas posibles, por seguir ayudando a construir nuevos y mejores futuros para los jóvenes venezolanos en situación de vulnerabilidad. “En cada niño yo veo un universo de sueños y posibilidades que merecen florecer”.

Añadió, para concluir: “en cada sonrisa y cada logro de estos niños, yo encuentro esperanza, para que cada uno brille con su luz y así tener niños sanos con posibilidades y tener un mejor país, y un mejor mundo. Ese el sueño Del Carmen Foundation, que los niños tengan posibilidades de educación, del deporte y que tengan los recursos básicos para tener una vida positiva y productiva en el futuro”.