Edú Elorian cumplirá en México el sueño que no pudo en Venezuela: publicar su propio álbum

Nora Sánchez, Te lo Cuento News

Eduardo dio un gran salto desde un espacio virtual a un estudio de grabación. Ha sido un viaje directo desde las salas de conversaciones de la red social de audio Clubhouse hasta la cabina de grabación del compositor mexicano Enrique Guzmán Añez, mejor conocido en la industria de la música como Fato.

Venezolano, de Valera, estado Trujillo, ingeniero en Sistemas, Eduardo Paredes es otro venezolano migrante con 11 años de residencia en México. Su acento ya es mexicano y su voz suave, de esas que escuchas con palabras pausadas, de esas que tienen los artistas que se inspiran en cada vivencia y experiencia de vida para regalarnos las mejores letras y melodías.

Desde hace un año Eduardo cumple su sueño de ser cantautor, estudia en el Taller de Composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México (TCSACM) junto a grandes compositores mexicanos y de toda Latinoamérica “que en tiempo de ni niñez no me imaginaba que podría conocerlos”, dice.

En el mes de agosto de este año, Eduardo se titulará Maestro compositor y el producto final de sus estudios será el álbum ‘El legado del lobo’, que tendrá un total de 13 canciones, dos de ellas escritas por él. Este álbum musical es producido por el reconocido maestro Fato.

Su segunda casa, su segundo país

Desde que llegó a México, Eduardo trabajó, por cinco años, en una empresa de transporte en el área de operación y logística en Tamaulipas, estado donde se radicó desde que emigró. Luego se desempeñó como webmaster.Trabajaba desde casa haciendo todo lo relacionado con la infraestructura digital. Por tanto, de día se dedicaba a la empresa de transporte y en las noches ponía su energía en los clientes que le llegaban para que les hiciera páginas web. La música y la poesía eran algo que hacía en sus días libres.

Aunque es músico desde los cinco años, sí tenía la visión de que en el país azteca podía lograr algo; “sin embargo, no lo veía cercano porque llegó a trabajar.

Durante la pandemia por Covid-19 conoció a Fato en ClubHouse, este espacio que surgió durante el confinamiento y personas de todo el mundo se conectaban en una sala llamada “Dibujo Libre”, para conversar sobre hobbies, música, arte, política y diversos temas. Ahí conoció al reconocido compositor Fato Gúzman, autor de innumerables canciones conocidas mundialmente.

Entonces, a partir de ese contacto comienza a hacerse su sueño realidad, ese que dijo no podía cumplir en Venezuela porque la situación política y económica de su país acabó con la industria musical y por ende con sus aspiraciones de ser artista allá.

Para cumplir su sueño y estudiar en el TCSACM tuvo que moverse a la Ciudad de México, su esposa, sabiendo la importancia de esta oportunidad, se quedó en Tamaulipas, con la idea de que Eduardo pudiera ir y venir en la medida de que sus estudios se lo permitieran. Lo apoyó y lo sigue apoyando hasta ahora.

Hoy día, con asombro, felicidad y agradecimiento, este joven reconoce que no se esperaba llegar hasta el lugar donde está. “Soy privilegiado porque la oportunidad que tengo ahora es gigante, no todo el mundo la tiene, sobre todo siendo extranjero”, señala al tiempo que agradece a México, su segundo país y a los mexicanos su receptividad.

Te Amo, el éxito de Edú Elorian

Edú Elorian es el nombre artístico de Eduardo, quien ya ha lanzado tres sencillos, siendo Te Amo el más reciente y con más de 150 mil reproducciones en todas las plataformas musicales.

Sus maestros han sido, además de Fato, Mónica Vélez, Carlos Lau, Danna Paola, entre otros más que espera aprovechar en los últimos meses que tiene para terminar su carrera musical.

El género que lo identifica es el popfolck, un género alternativo influenciado por la música venezolana y el pop comercial. Sin embargo, como compositor está estudiando otros y ya ha tenido la oportunidad de componer cumbia y rancheras, “no me cierro a ningún género y trato de explorarlos todos”, dice con la sinceridad que lo caracteriza.

Siempre en primera fila

Las redes sociales le han dado grandes regalos a Edú Elorian, de eso no hay duda, pues al conocer su historia supimos que su esposa, Elena Palma, mexicana, lo conoció a través de Twitter hace 13 años y el match fue la poesía de Eduardo.

Y aunque Edú Elorian ha hecho otras cosas antes de dedicarse de lleno a la música, como por ejemplo Webmaster, su esposa siempre lo conoció como compositor, músico, poeta y escritor. Para Elena, él siempre ha sido un artista, así lo conoció y como tal le ha hecho canciones y poemas.

‘Te Amo’, el sencillo más reciente de Edú Elorian fue hecha para Elena. “Es para mí, no tiene mi nombre, pero está hecha para mí”, asegura esta mujer que vive y siente profundamente cada palabra, cada tonada y cada verso que escribe su esposo.

Conversar con Elena es conocer en ella el amor y admiración que tiene por su esposo, la oportunidad que le ha dado Fato aún no la dimensiona, pero está feliz de estar allí en primera fila cada vez que Edú escribe una canción, la tararea, toma la guitarra y la canta, no es sólo una muestra más de amor, sino el éxito que tendrá en la industria musical.

‘Llovió y no estuve‘

Este es el título de la producción personal de 12 canciones que Edú Elorian tiene proyectado sacar adelante. En este disco habrá bastantes canciones sobre su salida de Venezuela, de la cual refiere no fue forzada, sino por una decisión bien pensada y organizada.

Pero ‘Llovió y no estuve’ es más que un relato, es un lamento de cuando llovía en Valera y el patio de su casa se inundaba “y teníamos que sacar el agua de la cocina con mi mamá y desde que vivo en México y llueve en casa yo no estoy para ayudar a mi mamá, no estuve para ayudarla a sacar el agua”, dice con algo de aflicción Edú Elorian quien perdió a su mamá en época de pandemia por Covid-19 y no pudo asistir a su funeral.