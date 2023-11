De la mano de la belleza, en busca de nuevos rumbos

Cuando Lisset Toro tenía ya su negocio de estilo y maquillaje en Mérida, sorprendió a muchos al montarlo en Colombia, pues las cosas en su país se habían puesto difíciles. Ahora, se prepara para hacerlo en España.

Diliver Uzcátegui – Periodista Te Lo Cuento News

Lisset Toro, es una mujer venezolana, nacida en Mérida, que desde muy joven sabe lo que quiere y se esfuerza por obtenerlo. Cuando tenía 21 años concursó en las Ferias del Sol mientras estudiaba derecho y al finalizar esa experiencia, sorprendió a todos con su deseo de ser empresaria.

Fundó “Patiya Models”, al tiempo que ejercía como consultor jurídico, estudió comunicación social y maquillaje.

Lisset no deja nada al azar, en su medio es reconocida por su disciplina, perseverancia y belleza. Ella cree en el trabajo arduo, la organización y el respeto, siendo estos valores los que la preceden como tarjeta de presentación.

En Colombia

En el 2017 visitó Colombia. En su momento, “solo se trataba de 22 días de vacaciones”. Pero los días de descanso se convirtieron en jornadas de trabajo, estudio de mercado y propuestas que luego de evaluadas dieron paso a la decisión de emigrar.

La decisión de emigrar, cuando su empresa ya estaba establecida en Mérida, asombró a algunos, pero no era algo apresurado. La merideña venía observando cómo sus esfuerzos y la situación país iban por caminos separados. Además de haber sido víctima de robo en 4 ocasiones de forma consecutiva, se sumó el desabastecimiento. “Podías tener dinero, pero no conseguías nada con ello”, dice Toro.

Abrirse paso

¿Cómo una venezolana que es vista como competencia se abrió pasó en el mundo de la belleza en Colombia? Es el interrogante que cualquiera se haría y para lo cual Lisset Toro, suspira profundo, para luego responder que tuvo que romper esquemas, abrazar nuevos hábitos y mostrar con paciencia su propuesta laboral en el campo del runway coach, estilismo y maquillaje.

“Mi perseverancia, disciplina y respeto por mi trabajo, pero también hacia quienes me dirijo, dio frutos contra todo pronóstico”. Y como lo relata Lisset Toro, así nació junto con su socio, el también venezolano Daniel D´Jesús, la empresa “New face” la versión colombiana de “Patiya models”.

La joven empresaria señala que contar su resurgir en tierras colombianas. Hoy suena fácil, pero en el camino hubo momentos de inquietud y soledad, donde anhelaba su familia y amigos, pero ya la decisión había sido tomada, “ahora solo podía seguir adelante”.

“El emigrar me enseñó a reconocer mis fortalezas y debilidades. Me enseñó a valorar el presente con sus negaciones y afirmaciones, pero, sobre todo, me enseñó a ir por lo que deseo en mi futuro desde el hoy”.

Comenzar de nuevo

Basado en lo anterior, la merideña ahora está en España haciendo un estudio de mercado, planteándose llevar su profesionalismo a Europa.

“La experiencia nos enseña a ser precavidos, a tantear metas posibles y a examinar el camino que vamos a transitar. Si bien me siento como aquella joven que inició una empresa con mucha expectativa y pasión, ahora en España, con esa sensación de primera vez, calculo cada paso procurando alcanzar lo que anhelo. Sé que todo comienzo conlleva mucho trabajo, puertas para tocar y retos para sortear, aquí vamos de nuevo”, decreta Lisset Toro.