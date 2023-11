David León, un diseñador que ha dejado su marca en Cali

La invitación a pintar un mural lo impulsó para iniciar un camino en el campo de la creatividad hasta comenzar su propia empresa.

Por David Matos, periodista de Te Lo Cuento News

La presencia de David León se volvió recurrente en eventos públicos y privados en la ciudad de Cali. Se desplaza sigilosamente con una franela estampada, una gorra y un trípode en la mano entre públicos, sube tarimas y ajusta el lente de su cámara profesional. Dispara y registra con la misma velocidad que sus ojos seleccionan un momento del espectáculo que pueda capturar para la posteridad.

David es un hombre de 30 años que cursó tres de los cinco años de Diseño Gráfico en Venezuela. El 31 de diciembre de 2016 llegó a Cali, a casa de su hermana, y comenzó a trabajar en cuanta oportunidad surgiese: mesero, panadero, repartidor. ”Inclusive, trabajé en una maquila de un taller de motor. Hacía plata, pero no era feliz en lo que hacía”, recuerda.

Su oportunidad surgió cuando un barbero cortaba su cabello en una peluquería a dos cuadras de su casa. Entre el sonido de los secadores y una rasuradora eléctrica escuchó a su vecina de corte decir que necesitaba a una persona que pintase un mural en la pared de una piscina frente a su casa.” Al día siguiente, me pasó buscando el esposo de la señora en su camioneta en la fachada de la barbería. No nos conocíamos y estaba asustado, me encomendé a Dios y gracias a Él llegue sano y salvo a destino”, dijo.

Durante el proceso de creación del mural, David sintió que debía retomar sus sueños en trabajar como diseñador, pues a fin de cuentas su intención al salir de Venezuela era vivir de su creatividad y su placer por comunicar.

“En Cali he vivido muy de cerca de dos familias que me aconsejaron en el sector del diseño gráfico. Mi papá vive en Ecuador con mi hermano de 12 años, y mi mamá murió en Venezuela cuando yo tenía 11 años”, recordó.

Su formación académica la ha continuado en Colombia. En 2019 hizo la prueba del ICFES y ha desarrollado sus conocimientos de manera continua a través de cursos gratuitos de Marketing Digital ofrecidos por Google LLC. “La última formación que tuve fue un seminario de 128 horas en diseño y publicidad. Al ser comunicador visual, siempre debemos estar a la par de los últimos avances para ser competitivos”, afirmó.

David León se autodenomina un diseñador UX, un profesional que combina correctamente los componentes comunicativos de un producto para que este corresponda con los objetivos propuestos por sus clientes.

En 4 años, León trabajó para varias empresas y marcas que, además de ayudarle a tener experiencia y generar ingresos, impusieron su visión y estilo a la hora de desarrollar su trabajo.

Por esta razón en agosto pasado León emprendió su propia marca para dejar huella y estilo propios en Cali. “Conceptualmente la marca ya estaba creada hace tiempo, pero no había dado el paso para establecerla. Un día me acerqué a la Cámara de Comercio y la registré a mi nombre. Deseaba esta vez impregnar mi estilo en los proyectos que fuese a desarrollar con el fin de darnos a conocer”, aseguró.

Para noviembre de 2023, Brand se distingue por ser una marca que tiene la capacidad de fusionar, el marketing digital y la publicidad; la empresa no solo crea diseños visuales, sino que también propone estrategias comunicativas efectivas para conectar con las audiencias.

“Brand ofrece a nuestros clientes potenciales contenidos efectivos que combinen arte y estrategia con base en las tres premisas de la empresa: Identificar, Comunicar y Transformar; esto con la intención de que los clientes y sus audiencias se identifiquen con el producto que vayamos a presentar” asevera León.

La marca, además de ofrecer servicios de diseño gráfico identidad de marca; investiga y asesora el mercado de sus clientes potenciales para el desarrollo, estructuración y producción de sus contenidos digitales y audiovisuales.

El sueño de David León se está materializando en 2023 al posicionarse como un emprendimiento que enaltece y respeta las diferencias; mérito que lo ha llevado a representar comunicacionalmente dos fundaciones sociales en Cali con enfoque de diversidad sexual y género, y mantiene presencia continua en espacios de formación académica e incidencia política de la comunidad LGBTIQ+ y eventos públicos de las secretarías distritales.