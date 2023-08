Con globos, sostiene sus sueños en una ciudad con pocos latinos

En Kansas City, una ciudad noventa por ciento anglosajona, Neri Centeno ha logrado mantener con éxito una empresa de eventos que cuenta con clientes latinos y estadounidenses.

Por Keilyn Itriago Marrufo – periodista Te lo Cuento News

A veces se levanta en medio de la noche, baja las escaleras, prende la computadora y comienza a dejar apuntes. Sí, las ideas le quitan el sueño o más bien la creatividad la lleva a soñar. Neri Centeno, oriunda de Puerto Ordaz, estado Bolívar, tiene 6 años en Kansas City con un negocio de eventos y decoraciones donde los globos son los protagonistas.

“No comenzamos de cero, pero sí comenzamos de nuevo”, dice Neri al contar que llegó a esta ciudad ubicada en el condado de Jackson, al oeste del estado estadounidense de Misuri, por una invitación que le extendieron para ser junto a su esposo, Freddy Bideau, instructores en la convención de decoradores Globo-Con.

En Venezuela, para ese entonces, Neri trabajaba en la Siderúrgica de Guayana, empresa del sector básico estatal. Pero, en paralelo, desde hacía más de 5 años atrás, estaba inmersa en el mundo de la decoración y tenía incluso dos tiendas en un reconocido centro comercial.

“Yo me gradué de la universidad muy jovencita, a los 20 años ya era Contador Público, así que ejercí muchísimos años en esa empresa, pero siempre pensé que no me gustaba trabajar para nadie más, sino tener mi propio negocio para emprender en lo que fuese”.

“Nosotros siempre hemos apostado porque la educación es la clave y el conocimiento te empodera. Nos empezaron a ver de otros países y comenzamos a viajar para dar cursos”. Solo que justo en el tiempo de este viaje se hicieron más fuertes las amenazas que Neri venía recibiendo de la empresa del sector público, debido a la información confidencial que manejaba, y entonces le dio miedo volver a Venezuela. Renunció a distancia. “Fue escapar de esta presión que yo tenía. Aquí somos asilados políticos”, comenta.

Cuando llegaron a Kansas City no se imaginaban que la gente de su nuevo mundo los conocía por las redes sociales. “Yo me quedé sumamente sorprendida cuando la primera vez que fui a la distribuidora de productos de decoración, la manager me llamó por mi nombre y me abrazó. Después fuimos a una expo de fiestas y una de las personas que estaba allí me llamó por mi nombre también. Yo me dije: ¡Wow, en este pueblito tan recóndito me conocen! Y me sentí muy feliz por eso, porque se me abrieron las puertas muy rápido”.

En una distribuidora de globos, de las más grandes de Estados Unidos, recibieron el primer apoyo. “Me dijeron: Neri, estamos interesados en que nuestra distribuidora, que es mercado 95% americano, atraiga al mercado latino y queremos que empieces a dar cursos y seminarios. Te vamos a prestar nuestras instalaciones”. Y así fue, luego de algunos meses, cuando oficialmente pudo trabajar, creó su propia empresa: Englobar Events.

Actualmente, es un negocio integral de eventos corporativos y sociales. Neri es wedding y event planner certificada por la Universidad de Atlantis en Miami. Su esposo ofrece la parte de entretenimiento, sonido e iluminación, y es Dj. Y su hijo Victor Bideau maneja todo lo que es staff, servicio de meseros, protocolo para eventos, acomodadores.

“Cuando un cliente viene a mi oficina, lo que le ofrecemos es ser un invitado en su propio evento, porque hacemos toda la parte de organización, planificación y ejecución para que no tenga que estar buscando un proveedor. Manejamos una lista grande de aliados estratégicos, como salones de eventos, bakering, fotógrafos”.

Neri confiesa que las decoraciones para el mundo infantil son sus preferidas. “Las amo, tal vez por el colorido, la alegría, o por el hecho de que comenzamos con eso en Venezuela, pero aquí lo que más sostiene la empresa son los eventos completos como bodas, quince años, y definitivamente el mercado de las quinceañeras me está encantando muchísimo porque también es un mercado de sueños.

Tú diseñas para una niña que ya se está convirtiendo en una señorita, una mujercita. Entonces, también tienen temas pintorescos, como que quieren algo de Rapunzel, pero más serio, o quieren algo de flores y mariposas, pero no tan infantil. Entonces te lleva a soñar, a crear, a pensar en cómo va a parecer la quinceañera. Si va a parecer desde arriba, si va a entrar en una limusina o en un caballo”.

Conquistando a los americanos

Kansas City no es una ciudad como Miami, Los Ángeles o Nueva York con tanta diversidad de latinos, y esto fue justo una de las cosas que Neri quiso aprovechar a su favor. “El mercado latino estaba prácticamente abandonado, porque todo era para el mercado anglosajón. Entonces me dije: yo no me puedo ir hacia un mercado que ya está sobresaturado”. Cuenta que su principal cliente es el mexicano “que hace fiesta por todo lo alto y no escatima en gastar para hacer cualquier cosa”. En segundo lugar, los brasileños. Luego, todo lo que es Centroamérica, Honduras, Guatemala. También hay una población no tan grande de caribeños, como dominicanos, cubanos, puertorriqueños.

Neri testifica que calar como emigrante en el mercado americano en esta zona de Estados Unidos no es fácil. “Al principio yo notaba preferencia por sus mismos proveedores americanos, fueran más costosos”. Pero eso ha cambiado con Englobar Events, sostiene. En los últimos dos meses han tenido aproximadamente 12 o 14 eventos y la mitad han sido del mercado americano. “Eso nos indica que estamos avanzando hacia ese mercado que es el económicamente más empoderado, más fuerte y eso nos llena de mucha alegría porque al principio solo teníamos clientes latinos”.

Y partiendo de eso, “de que sí podíamos”, y con la mano de Dios, apunta, conquistarán sus siguientes planes: un local comercial y un salón de eventos. “Hasta el momento nuestro negocio ha funcionado como negocio en casa”.

También le puede interesar:

¿Qué tipos de visa se pueden obtener en Colombia?

¿Con qué acciones cuento para defender mis derechos en Colombia?