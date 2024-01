César Farías, un ciudadano del mundo con pasaporte de fútbol

Una década tiene fuera de Venezuela el estratega de fútbol, que dejó el país porque, en su caso, “el éxito te lleva fuera de casa”.

Nora Sánchez – Periodista Te lo Cuento News

Si hay un hombre que ha recorrido el globo terráqueo y ha sabido integrarse a todos los países en los que ha vivido, ese es César Farías, ex director técnico de la Vinotinto, la selección de fútbol de Venezuela y quien ahora, en Colombia, dirige el equipo Águilas Doradas de Rionegro, Antioquia.

Metido en el mundo del balompié desde niño, integrante de diversos equipos de fútbol de Venezuela y director técnico de clubes venezolanos y extranjeros, César es un migrante de oficio, pues a donde llega se integra y se adapta a la sociedad de acogida, muestra fiel de lo primero que debe lograr un migrante cuando llega al destino elegido.

Lleva 10 años fuera de Venezuela. Ha conocido muchos países gracias al fútbol, su nombre se ha internacionalizado por su récord, ha trabajado, se ha capacitado y especializado en su área en cada país en el que ha vivido, ha cambiado de dirección, sobre todo cuando llega el cansancio, el agotamiento y el momento de dejar un club, pero no se ha detenido.

Y precisamente en no detenerse está la clave de su éxito, por eso, César Farías siempre ha encontrado puertas abiertas y otro lugar a donde ir para seguir creciendo. “A partir de ahí viene la inquietud de alcanzar nuevas conquistas, entonces cuando uno trabaja con pasión, en lo que le gusta, tienes que estar refrescando y renovando conocimientos continuamente y en el fútbol más, porque el fútbol no es una ciencia exacta ni tampoco tiene una verdad absoluta, sino relativa”.

Empatía y compresión = adaptación

No hay un director técnico de fútbol nacido en Venezuela que haya dirigido equipos profesionales en diferentes latitudes como César Farías.

Él ha destacado como entrenador en Paraguay, Bolivia, Ecuador, México, India y ahora en Colombia, además, es el primer venezolano en dirigir un combinado nacional que no sea Venezuela (2007-2013), pues fue el entrenador de la selección de Bolivia desde agosto de 2019 hasta marzo del 2022.

Al día siguiente de renunciar a la selección ‘Vinotinto’ (diciembre 2013), el estratega de fútbol salió del país y en una década ha regresado por asuntos puntuales como conocer a su nieto, gestionar el pasaporte, entre otros.

César es claro al señalar que dejó Venezuela por asuntos profesionales, porque en ocasiones “el éxito te lleva fuera de casa, yo no salí porque estaba mal en Venezuela, todo lo contrario, salí porque mi profesión y el éxito que pude alcanzar me llevó fuera del país a una de las ligas más importantes de América y eso me fue abriendo distintas oportunidades”.

En ese sentido, su vida como migrante por el fútbol le ha potenciado su capacidad de adaptabilidad, “para adaptarte lo primero que tienes que tener es empatía, comprensión que significa: oír, ver y adaptarse rápidamente a los gustos, los olores, a las costumbres, al acento, a la forma de ser, para después influenciar, en este caso, al recurso humano que manejas y que de esa manera puedan creer en ti”, dice en alusión a su trabajo como entrenador.

El profesor tiene claro cuando llega a un país que el que se tiene que adaptar es él y no los demás y en eso tiene una especie de doctorado, ya que por su profesión no sólo se ha adaptado a otras culturas y ha participado activamente de ellas, sino que también ha sabido integrarse a culturas contemplativas de países como India, Egipto, Japón, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Irán y Miamar, los cuales visitó por campeonatos y copas internacionales.

Episodios en masa

En su periplo por el mundo, César Farías no recuerda ser víctima de xenofobia. Sin embargo, comentó episodios de la hinchada cuando dirigió la selección de Bolivia, en la que en masa le gritaban frases, destacando la falta de papel higiénico, en alusión a su nacionalidad y a la crisis económica venezolana.

Ahora en Colombia, a pesar de que cuando dirigió la ‘Vinotinto’ enfrentó en varias oportunidades a la seleccion colombiana y eso habría podido ser un factor de rechazo entre la afición y los ciudadanos, el profesor se siente cómodo y ve en este país mucha similitud con Venezuela.

Destacó el parecido de todos los países bolivarianos, pero también la llegada de paisanos y colegas venezolanos, quienes en Colombia vienen a capacitarse, a hacer carrera profesional, por lo que la cercanía geográfica y el fútbol, le permite estrechar lazos y adaptarse fácilmente.

20 años más

César Farías suma 50 años de vida, espera seguir siendo el timonel de equipos de fútbol, al menos por 20 años más porque le gusta la adrenalina competitiva, se siente con las condiciones físicas y mentales aptas para ello.

Cree que va a estar muchos años dirigiendo y que seguirá siendo un migrante de lujo que entró en todos los países contratados por transferencia de metodología y gracias al deporte que genera una pasión descontrolada en todo mundo cuando rueda el balón.