Betzabeth Jaramillo, el gran apoyo de los venezolanos en Ecuador

Esta politóloga venezolana y activista de DD.HH., desde 2019 es presidenta de la Fundación Yo TE Apoyo Ec, organización que se creó para guiar y defender a los migrantes en Ecuador.

Por Letty Vásquez B. – Periodista Te Lo Cuento News

Betzabeth Jaramillo es hoy reconocida en Ecuador como una voz destacada de los migrantes venezolanos. Fueron las vicisitudes que tuvo que pasar y los obstáculos que logró vencer a su llegada a Ecuador, lo que la motivó a convertirse en guía y defensora de los derechos de los migrantes, tal como ella misma aclara, no sólo de los venezolanos.

“Contarlo hoy en día es mucho más sencillo que contarlo el primer año. Tuve solamente seis días para dejar el país, el 5 de marzo de 2018 fue el último día que estuve en mi casa. Ese día llegaron al portón de la casa seis vehículos de la Policía Nacional, recuerdo a mi mamá tocando la puerta de mi cuarto a las 6:49 de la mañana, diciéndome, con dos personas detrás de ella, que saliera. Sin orden judicial se llevaron mi computadora, otros documentos y se llevaron secuestrado a mi papá, ese día, a todas las personas que consulté me recomendaron salir del país en lo inmediato, y fue lo que hice”.

Contra Betzabeth, en ese entonces, asesora de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y parte del equipo de la Coordinación Política Nacional de Voluntad Popular, se emprendió una férrea persecución que la llevó a tomar la determinación de huir de Venezuela.

“Tuve que cambiar de color mi cabello, quitarme los brackets, salimos desde Caracas, a otro aeropuerto del país y de allí tomar la conexión a Ecuador. Previo a la salida estuve escondiéndome en varios lugares, sin poder comunicarme con nadie y sin despedirme. En mi caso, yo no me preparé para migrar, no me preparé para dejarlo todo.”

Sobrecalificada para trabajar en una cocina

“Los primeros 20 días fueron muy duros, porque conseguir trabajo en Ecuador fue muy difícil. Yo llevaba mi hoja de vida y era como 20 páginas y siempre me decían: Mira, tú estás aplicando para cocina, pero tu experiencia es con organizaciones internacionales en la Asamblea N, tienes estudios jurídicos, y cómo crees que te voy a dar trabajo en la cocina, estas sobrecalificada. Total era súper complejo y también era el tema de contarles a ellos por qué estabas allí”.

Cuenta Betzabeth que siempre su propósito era regularizar su situación migratoria en el país de acogida, en este caso Ecuador, país al que ingresó con un pasaporte a punto de vencer.

“Pero en Ecuador no había información de organizaciones de apoyo para hacer los procesos de visa, nada. La primera vez que me tocó solicitar mi visa, me tocó dormir en la calle. Fueron dos días durmiendo en la calle y fue complicado. Y desde ahí me dije, yo no puedo dejar que más gente le toque dormir en la calle a 5°, sin cobija, nada. Fue la noche más dura de nuestras vidas. Eso no era humano y de allí comenzó mi inquietud por el tema migratorio y mejorar las condiciones de los migrantes.”

Migrantes mal pagados

Por su propia experiencia en la búsqueda de trabajo, cuenta Betzabeth, pudo evidenciar las condiciones laborales de los migrantes, y en lo mal pagados que eran, especialmente, los venezolanos.

“Cuando llegamos a Ecuador, la paga a extranjeros era de $300 al mes. Empecé en una pizzería, allí no nos pagaban lo correspondiente ni aún lo hacen. Trabajé un mes solo por $100 haciendo de todo y tuve que dejar el trabajo por lo desgastante que era y porque la paga era muy mala, era más el sacrificio que hacía y mucho el dolor que me producía. Gracias a Dios, entré a trabajar en una cevichería y con ellos estuve dos años, soy la venezolana que aún lleva el récord de haber trabajado más años con ellos porque no es fácil”.

Lo que te ayuda es la actitud

“Fue difícil migrar, es complicado, pero también lo que te ayuda es la actitud con la que lo afrontas. Porque a lo largo de mi vida en Ecuador, en estos cinco años, lamentablemente he visto a muchos que se rinden. Yo seguí buscando oportunidades, sin conocer a nadie, sin tener amigos. Y poco a poco fui abriéndome campo en Ecuador. Creo que lo que más te ayuda en el proceso migratorio es la actitud con el que lo tomas. Nunca voy a olvidar las razones por las que salí, tampoco olvido quién era, ni quién soy, ni quién quiero ser”.

Así reflexiona Betzabeth de cómo, gracias a su actitud positiva, pudo sortear todos los obstáculos que se le presentaron para regularizar su situación en aquel país.

@yoteapoyoec el primer paso

La inquietud por narrar lo vivido durante los primeros tres meses de trámites migratorios fue el punto de partida de lo que hoy es una fundación.

“Empecé a involucrarme en ayudar a los migrantes porque no había una guía informativa. Allí creé mi cuenta de @yoteapoyoec y empecé esa labor informativa, poco a poco. De hecho, cuando llegué tendría unos seguidores en mi cuenta de Instagram. Hoy tengo casi 50 mil”.

De las situaciones más duras que le tocó enfrentar en ese país y que la llevó a convertirse en vocera de los venezolanos fue el suceso de Ibarra, la capital de la provincia de Imbabura, en el norte del país, done una joven ecuatoriana fue asesinada por un sujeto de nacionalidad colombo-venezolana. Tal hecho desató una persecución, violencia y una ola segregacionista en contra de los venezolanos.

“Fue horrible. Fue una purga de extranjeros. Quemaron lugares donde dormían venezolanos, le botaron sus pertenencias, nos trataron mal, nos persiguieron. Fue muy difícil. La policía debió haber obrado de una mejor manera. Y fue desde all´que presté apoyo. Los venezolanos se llevaron la peor parte de eso”.

En ese contexto, tal beligerancia y conocimiento la han llevado, por ejemplo, a formar parte del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Ibarra (2021-2023), siendo la primera mujer extranjera en representar a la sociedad civil. También laboró como consultora política y responsable de comunicación del despacho de la legisladora Nathalie Arias, se vinculó además a la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional del Ecuador, como consultora externa en temas migratorios. Y como Ministro Consejero de la Embajada Interina de Venezuela en Ecuador.

Fundación Yo TE Apoyo EC

La cuenta de Instagram y TikTok dieron paso a una fundación, creada por cuatro profesionales venezolanos unidos por el mismo propósito: brindar atención en temas migratorios y legales, sin distinción alguna. Organización que se constituye formalmente en el 2023 y que trabaja por la comunidad migrante desde el 2019.

“Mi satisfacción es el agradecimiento de la gente. Uno no lo hace ni por plata ni por conseguir una placa o un premio. No tengo ningún premio, pero sí tengo la satisfacción de que muchas personas cuando me ven en la calle y me abrazan. Si alguien hizo algo bien por ti, haz tú el bien por otra persona y eso se aumenta. Y es lo más positivo.”

Sobre sus metas y planes señala: “Pienso en que solo Dios sabe las metas que tienes, lo dejo a los planes de Dios que siempre son perfectos. Pero por ahora, mis sueños son seguir contribuyendo y seguir siendo una voz para quienes no son escuchados”. Indica Betzabeth, una joven profesional venezolana que se ha dedicado a apoyar a los migrantes en Ecuador.