¿Xenofobia o aporofobia? Este es el rechazo que viven los migrantes venezolanos

Magda Bayona, Tatiana Bayona y Jesús Urbina, docentes universitarios, presentaron en la Fiesta del Libro de Cúcuta, una obra que habla sobre los contextos fronterizos y el rechazo que sufren los migrantes.

En la Fiesta del Libro de Cúcuta se hizo la presentación de un texto titulado "Narrativas de Migrantes Venezolanos en Contextos Fronterizos", elaborado por tres docentes universitarios que quisieron exponer las diferentes acciones que vinculan directamente a los migrantes venezolanos.

El libro se realizó después de una larga investigación académica por parte de los tres docentes mencionados y su población de estudio fueron los habitantes de La Parada, municipio de Norte de Santander ubicado en plena zona fronteriza y en el que, se observan conductas violentas o de rechazo contra los migrantes.

Asimismo, en el libro se evidencia una reflexión muy importante y que hay que tenerla en cuenta. Los docentes expresan a través del texto que el rechazo que viven y han vivido los migrantes venezolanos no es xenofobia, es aporofobia, que es el rechazo a las personas pobres.

“Nosotros hablamos de los imaginarios que nos han llevado a generar violencia hacia los migrantes. Logramos concluir que los migrantes venezolanos no están sufriendo de xenofobia sino de aporofobia, que es la fobia a los pobres. No se rechaza al extranjero, se rechaza al pobre, al que no tiene”, señaló Tatiana Bayona, una de las autoras del texto.

Magda Bayona, Tatiana Bayona y Jesús Urbina, argumentan en el libro que los migrantes venezolanos que son rechazados son aquellos que llegaron al país en condición vulnerable y no cuentan con ingresos suficientes para llevar una calidad de vida digna.

En este sentido, los docentes universitarios señalan en su obra que los migrantes nacidos en el país vecino y que están en buenas condiciones económicas, no sufren de este rechazo. Es un tema muy importante y que se tiene que abordar desde las aulas académicas para frenar estos actos.

Por ello, Magda Bayona, también autora del libro, envía un mensaje reflexivo para prestarle atención: “Es importante que estos temas se aborden en la academia y se empiecen a establecer acciones de deconstrucción porque las instituciones están llamadas a intervenir en estos espacios para fortalecer y mejorar estos contextos que se dan en las fronteras”.