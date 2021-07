Voces de Esperanza: el himno de la reconciliación dedicado a los migrantes

Participantes del proyecto Redesperanza en Cartagena grabaron un himno de reconciliación dedicado a los venezolanos que han llegado a Colombia.

Colombianos y venezolanos se unieron en un mismo canto para invitar a la reconciliación de estos países hermanos. El proyecto, denominado Redesperanza en Cartagena, hace parte del programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDIVOCA que, en conjunto con la Cámara de Comercio de Cartagena, vienen desarrollando competencias psicosociales y productivas con énfasis en la integración social a migrantes venezolanos y nacionales en situación de vulnerabilidad.

Según cifras de Migración Colombia, Cartagena es la sexta ciudad que más ha recibido migrantes venezolanos en el país, con más de 50.000 migrantes. Para apoyar la integración de los más de 1,7 millones de venezolanos que se encuentran en Cartagena y en el resto del país, nace la canción ‘Voces de Esperanza’, interpretada por ciudadanos colombianos y venezolanos.

‘Voces de Esperanza’ narra las emociones, las luchas y los sueños de los migrantes venezolanos en Colombia a través de una mezcla de música llanera y rap. La letra de la canción, compuesta por siete participantes del proyecto, transmite el agradecimiento por la tierra que los recibió, al mismo tiempo que recuerda el lugar del que les tocó huir.

Esta canción, interpretada por 'Oro White', Ariel Valdez, Rodolfo Soto, Migdy Suárez, Tania Arias, Damilys Cabrita y Damaso Acosta, es un himno de la reconciliación que busca crear vínculos de hermandad entre los dos países y los ciudadanos que conviven cada día en las ciudades de Colombia, donde los límites geográficos desaparecen y dan paso a una voz de aliento.

"Voces de Esperanza es un himno de reconciliación en el que colombianos y venezolanos se unen en una sola voz" asegura 'Oro White', un cantante venezolano radicado en Cartagena. "No es fácil y mi mente se traslada a Venezuela cuando canto esta letra. Pero también me pone muy feliz esta canción porque Colombia actualmente es mi cuna y mi corazón. Estoy totalmente agradecido de que me hayan recibido como artista y como persona en este país" expresó el artista.

Para Oro White, interpretar esta canción es un motivo de orgullo pues considera que con ella les da aliento a sus connacionales. "Como migrante venezolano me siento muy orgulloso porque sé que desempeño un papel muy importante en este proyecto. Soy la voz que representa a los millones de personas que quedaron en mi país y a los casi 2 millones de venezolanos que están en Colombia. Quiero ser también el portador de esperanza y de libertad para que los hermanos colombianos se pongan la mano en el corazón y se den cuenta que debemos unirnos", concluye.