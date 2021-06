Vigilante pidió disculpas a venezolano que denunció xenofobia en Carulla

La empleada, que de forma grotesca les sacó los productos de las bolsas a dos clientes para revisarlas solo porque “eran venezolanos”, recibirá la reinducción 'Seguridad con amabilidad' , de la marca Carulla.

Como un ejemplo de reconciliación, diálogo y empatía, la vigilante del supermercado Carulla, Sujey Montaño —quien hace unos días protagonizó un altercado con dos migrantes en un supermercado de Bogotá— pidió disculpas a Everts Urbina, uno de los venezolanos afectados por este acto que fue denunciado en redes sociales como discriminatorio.

En un video difundido en la cuenta @placeresCarulla se ve a la empleada de seguridad conversando amablemente con Urbina, un rappitendero que asiduamente compra productos en este establecimiento comercial.

"En nombre de la empresa para la que trabajo y en nombre mío quiero pedirte disculpas, la verdad quiero que me entiendas que son mis funciones, si fui un poco dura con eso. De pronto no fue mi mejor momento ese día. No creas que esto se me pidió, no, yo misma lo pedí", dice Montaño, que por el impasse con el cliente recibió un llamado de atención y unas reinducciones en temas de inclusión y una política que tiene la marca Carulla llamada 'Seguridad con amabilidad'.

Desde el área de comunicaciones del Grupo Éxito informaron que cuentan con una política de diversidad e inclusión y constantemente están dando mensajes a sus colaboradores en estos temas. Aseguran que claramente no es una política ni de la marca Carulla ni de la empresa de seguridad Miró, "es un incidente que afortunadamente se cerró con una conversación humana y de reconciliación".

Como respuesta, precisaron que el incidente sucedió el sábado 5 de junio. A las siguientes horas se comunicaron con el cliente, le pidieron excusas, le aclararon que se trataba de un error de una de las vigilantes contratada por medio de un servicio tercerizado, y que esa actitud no es una política de la marca Carulla.

"Te acepto la disculpa, yo también me quise disculpar contigo ese día. A las personas que me llamaron les dije quizás ella no estaba en su momento, tuvo un choque con alguien y explotó conmigo, no la culpo. Ojalá que no vuelva a pasar", le expresó el venezolano Everts Urbina a la vigilante Sujey Montaño.