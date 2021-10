Venezolano ganó premio nacional de literatura con el cuento de un niño caminante

“La literatura infantil que se escribe con altura es una literatura compleja porque tiene retos, por ejemplo, hablar sobre el tema de la realidad pero no de manera descarnada y abierta, entonces tienes que utilizar recursos como la elipsis, crear espacios simbólicos, la intromisión de la fantasía en parte de la realidad, metáforas visuales o generales”, añade Fanuel desde sus conocimientos teóricos.

Las tres páginas que tenía como límite este autor impidió que desarrollara más el contexto del cuento, en el que le hubiera gustado hablar sobre el pasado de este pequeño para complementar su ciclo de vida, ese pasado, presente y futuro. Ya que a la hora de la verdad, el lector no sabe si el niño viene caminando desde Caracas o Táchira, no se sabe si fue de un barrio popular o de qué zona, qué dejó atrás, cuánto le costó empacar, entre otros aspectos. Sin embargo, eso no fue impedimento para que se creara un estilo propio, así entonces, se utilizaron palabras del vocabulario venezolano para indicar que eran recién llegados, por ejemplo, el uso de la palabra “papelón” que es como se le dice a la panela en Venezuela.

Esta historia tan desgarradora fue un hito en la carrera de su escritor, su primer salto a la ficción, y para ello, tuvo que “matar a pepe grillo”, el crítico interno que casi todos los escritores tienen y hace que se juzguen y se limiten, más de lo que deberían. El resultado fue un premio nacional, y gracias a ese impulso, Fanuel ahora está motivado a seguir explorando ese mundo de la ficción con tramas que broten del realismo. Para él, el galardón fue la luz verde o el mensaje del universo que le decía: "oye, hazlo, lo haces muy bien".

Además, también siente que fue una retribución a su experiencia, ya que Fanuel ha tenido una extensa carrera como académico en la literatura infantil. Ha publicado libros como Sombras, censuras y tabús en los libros infantiles; Semillas de México; No, tú no!; Panorama breve de la literatura infantil en Venezuela, que según dice, de breve no tiene nada; entre otros.

Este escritor llegó a Colombia hace siete años, luego de que Editorial Norma lo invitara a trabajar en su línea infantil desde Bogotá. Con incertidumbre, tristeza y confundido, agarró dos maletas y bordeando la ciudad, ya que justo en ese momento había un pico de violencia en Venezuela, por las protestas del 2014 en contra del régimen de Nicolás Maduro, tomó un avión y comenzó su proceso de adaptación aquí en la capital colombiana. “La ciudad estaba como en una guerra campal, a veces nosotros pensábamos que se iba a convertir en una guerra civil, ya no había transporte público, mientras tanto las vías principales estaban destruidas, habían batallas entre estudiantes y la guardia nacional ”, recuerda Fanuel.

Al inicio, se sorprendió cuando iba al mercado de Paloquemao, sobre todo con las frutas que no son comunes en Venezuela, como la curuba, la feijoa o el mangostino. Quedó maravillado con las flores, pero extrañaba los productos que no llegan hasta este lado de la frontera. En su percepción, ha sentido la amabilidad del pueblo colombiano, en su trabajo dice que ha sido respetado, valorado y querido por sus compañeros, empero, en las calles a veces se siente inseguro al hablar y al escuchar los comentarios, que más que todo, se perciben en el transporte público.

No obstante, 'Hemos llegado a Berlín' refleja ese sentimiento de solidaridad y amabilidad que no solo recibió Fanuel, sino también, muchos otros caminantes en su travesía. Según este escritor, cuando se entrevista a los migrantes venezolanos, estos expresan su gratitud con el pueblo colombiano y aunque, no se puede negar ese lado oscuro de la migración, hay muchos nacionales que extienden su mano con bondad hacia los extranjeros.

“En el camino se encuentra gente que ha acomodado sus casas para darles refugio y se encuentran casas donde se les da comida, un plato de sopa, una arepa... La gente se para en el camino y les da agua, un sándwich, eso es también un lado hermoso de esta migración y es la solidaridad con la que el colombiano ha apoyado a estos caminantes ”, cuenta Fanuel.

Para este autor, el flujo de migración actual es una explosión incontrolable de circunstancias sociales, que si bien, ha traído problemas como el hacinamiento o la pobreza, incertidumbre o miedo por las expresiones desconocidas; más adelante se reflejarán también, las riquezas del intercambio cultural, esas zonas comunes que se construyen a partir de la integración o de la convivencia con el otro. En palabras de Fanuel: “Hay otro país que surge, el país colombo venezolano”.