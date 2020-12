Una nueva brújula para sentirme en casa

Cuando llegué a Colombia, hace una década, advertí que había perdido mi brújula. Me perdía en las calles de Barranquilla, a pesar de la perfecta nomenclatura. No sabía si iba o venía, cuál era el norte, o mi norte, y hacia donde me dirigía. Había jurado jamás dejar mi casa, mi Caracas amada, con su cerro El Ávila, esa gran cordillera que señala el norte de todos los habitantes de la ciudad: el pulmón, la razón que permite al caraqueño no sentirse asfixiado entre tanto concreto, tantas autopistas y tanto tráfico. Para alguien tan desubicado como yo, el cerro era mi brújula de color verde. Por otro lado, y para más detalles, nací en Maracay, otra ciudad hermosa con su brújula propia: el primer parque nacional de Venezuela, el Henry Pittier, que guía y enorgullece a los maracayeros.

Así que llegué a Barranquilla, una ciudad al norte de Colombia, casi plana, a no ser por sus colinas que recogen el agua de lluvia y la llevan rauda y ferozmente al hermoso Río Magdalena, que desemboca frente a la ciudad. Pero en esta cálida ciudad, no solo por su gente, sino por sus 35° C de temperatura promedio en el año, ubicarse es una tarea ardua. No estoy acostumbrada a las direcciones, sino a las relaciones: cerca de la clínica tal, o al lado del edificio cual, o dos calles más abajo de qué sé yo.

Sentía que las calles me eran extrañas, aunque las hubiese recorrido muchas veces de arriba abajo. Las bongas del Hotel del Prado no tenían sentido, tampoco el famoso Edif Miss Universo, ni el barrio el Golf ¿Por qué le habrán puesto ese nombre? (Me enteré años después), o el hermoso Barrio El Prado con sus casas parecidas a las de El Paraíso de Caracas, pero de las cuales ignoraba sus historias, sus familias y sus cuentos de brujas o de alegrías. A esta ciudad llegué a vivir sin que nadie me la presentara formalmente, ni a ella ni a sus arroyos (que es cuento para otra historia).

Luego de un lustro de exilio en Colombia, me llamaron para dirigir un evento del que era uno de mis clientes más fieles en Caracas. Fui productora de eventos corporativos, carrera que me dio muchas satisfacciones y me especialicé en congresos, convenciones y ferias. Pero, sobre todo, soy una activista comprometida con el retorno de las libertades para Venezuela. Y hasta el último momento, di discursos públicos en contra del régimen de Hugo Chávez en mi país, trabajé de la mano de grupos pro democracia y anti régimen. Aunque jamás en nombre de ningún partido político, participé en mítines públicos. Esto me dio aún más exposición, por lo que gané adversarios en el régimen.

Me atreví a viajar ese julio de 2014, con muchas dudas y miedo por las amenazas que, desde los medios de comunicación, altos personeros del gobierno de Chávez y luego de Maduro me habían hecho. Pero pudieron más las ganas y la ansiedad de ver a la patria de mis memorias, mi brújula verde, mi ciudad de grandes y deslumbrantes edificios de todos los colores y de todas las épocas. Esa llamada me hacía tener la excusa perfecta.