Tucusitos venezolanos cantan villancicos en la capital colombiana de la salsa

En la vereda Campo Alegre, de Cali, surgió una iniciativa que integró a 22 niños venezolanos y 8 colombianos. A través de la música, este grupo de niños demuestra que no hay fronteras para compartir.

"Tucusito, tucusito llévame a cortar las flores... Mira que en las Navidades se cortan de las mejores...Vuela, Vuela, llévame a cortar las flores... Vuela, vuela....", cantan al unísono un grupo de niños migrantes venezolanos en el patio de la biblioteca de la comunidad rural Campo Alegre, ubicada al sur del río Cali, en la capital de Valle del Cauca.

La emoción no le cabe en el pecho a la niña venezolana Norkys Solórzano, quien llega al espacio a ensayar los villancicos tradicionales de las fiestas decembrinas en Venezuela. Ella, al igual que 21 niños venezolanos y ocho colombianos integran esta agrupación musical, que surgió como una bocanada de esperanza en plena pandemia por la covid-19; cuando el hacinamiento y la precariedad ahogaban los hogares de miles de colombianos y de cientos de migrantes venezolanos.

"Yo me siento muy feliz de cantar en este grupo. Cuando a veces se me olvida la letra de una canción mis compañeros me ayudan", dice Norkys acompañada por su mamá Maryolyn Guerrero, quien sueña para su hija un futuro mejor en la ciudad de Cali, a donde llegaron en junio de 2018, después de caminar durante 22 días desde Cúcuta.