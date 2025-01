Canciller visitó la frontera con Venezuela y defendió actitud prudente frente al régimen de Maduro

El ministro de Exterior, Luis Gilberto Murillo, se reunió en Cúcuta, junto con su par de Interior, Juan Fernando Cristo, y autoridades regionales para medir el pulso de la situación en la frontera, tras la juramentación de Nicolás Maduro.

Por Redacción Colprensa

El canciller, Luis Gilberto Murillo, afirmó este sábado que recibió un “parte de tranquilidad” de manos del Puesto de Mando Unificado (PMU) ubicado en Cúcuta que monitorea la situación en la frontera, a raíz de las tensiones políticas desatadas en Venezuela, por la posesión de Nicolás Maduro, las protestas que rodearon esa juramentación y la orden de Caracas de cerrar el paso fronterizo desde su territorio.



“Lo que recibimos es un mensaje de tranquilidad, un parte de tranquilidad, y esperamos que Cúcuta, la región y toda la frontera siga así”, afirmó el jefe de la cartera de Exteriores, quien participó en la mañana de este sábado de una reunión junto al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, funcionarios de Migración Colombia, y empresarios de la región, entre otros.



Murillo aseguró que el gobierno de Gustavo Petro ha sido “prudente” frente a la administración de Maduro, pese a que horas antes de la posesión en Caracas, desde Bogotá se avisó que Colombia no reconocía los resultados electorales en Venezuela, puesto que no se divulgaron las actas y la jornada electoral del 28 de julio no tuvo “garantías” para los electores.



“Hemos asumido una posición que es prudente, que es responsable, hemos manejado con mucho tacto, con mucha prudencia y realmente con mucha cuidado esta coyuntura de nuestra relación con nuestro vecino país, Venezuela”, precisó el Canciller.



Por su parte, el ministro Cristo dijo desde su cuenta de X que el Ejecutivo acompañará “a la gente para preservar la tranquilidad y garantizar que la reactivación económica alcanzada con la reapertura de la frontera se mantenga y sigan mejorando los indicadores de empleo y disminución de la pobreza”.



Por su parte, el gobernador Villamizar advirtió que es importante para la dinámica económica tanto en su departamento, como en Arauca y La Guajira que se mantengan abiertos los pasos fronterizos con el país vecino.



“Es muy importante para el departamento de Norte de Santander o el departamento de Arauca, para todos los que tenemos frontera con Venezuela, que se mantenga abierta la frontera, porque eso nos genera una dinámica de desarrollo comercial muy importante y necesaria para toda esta gran región”, advirtió el mandatario regional.