El entrenador de surf venezolano que trajo la primera medalla de oro a Colombia

Jesús Capote es un venezolano que se convirtió en el entrenador oficial de la Federación Colombia de Surf. Entrenó a Freddy Marimón, el campeón mundial de surf adaptado, y trajo la primera medalla de oro internacional de surf al país.



Separadas por cerca de 1.315 kilómetros —a lo largo de la línea costera del mar Caribe— están dos ciudades reconocidas por sus grandes puertos y sus playas para surfear. Por un lado, La Guaira, en Venezuela; y por el otro, Cartagena, en Colombia. Dos ciudades separadas por un límite territorial, pero unidas por el agua clara del mar Caribe.

Esos 1.315 kilómetros fueron los que Jesús Capote tuvo que recorrer en el 2017 desde La Guaira hasta Cartagena, la Heroica, para posicionarse como el actual entrenador oficial de la Federación Colombiana de Surf, que para el año de su llegada apenas se estaba conformando.

Jesús nació en Caracas hace 39 años y desde que empezó a caminar sus pies se dedicaron a patear balones de fútbol hasta que uno de sus hermanos mayores le mostró la que sería su primer amor: la tabla de surf.

A los 12 años viajó junto a su familia a las playas de Puerto La Cruz, una ciudad en el estado de Anzoátegui. Su hermano mayor fue quien lo empujó a su primera ola y desde ese momento su vida ha transcurrido sobre el mar. “Desde ahí quedé enganchado con el surf, prácticamente dejé el fútbol a un lado para empezar a surfear”, cuenta Jesús, sentado en la sala de su apartamento disfrutando la brisa característica de Cartagena.

Sus padres se divorciaron algunos años después y corrió con la suerte —dice él — de que su padre se fuera a vivir a Anare, un pueblo costero del estado La Guaira de donde ya habían salido reconocidos surfistas que han representado a Venezuela a nivel internacional, como Rafael Pereira y Jesús Chacón. Pareciese que la vida le estaba mostrando que su camino al éxito no era precisamente caminando en el asfalto sino en el agua.

Las olas de las playas El Puntón y La Poza, en Anare, lo recibían cada fin de semana y temporada vacacional para que Jesús se montara encima de su tabla y las desafiara con su equilibrio. Esa fue su rutina hasta que se graduó en 1999 del Liceo Gustavo Herrera.



Él no tuvo el típico dilema de un joven recién graduado del colegio. Jesús lo tenía claro: dedicaría su vida al mar y a las olas. Desde 1998, aún sin graduarse del colegio, Jesús dio sus primeros saltos en las olas, pero esa vez para competir. Sin esperarlo, este caraqueño no resultó ser muy bueno para las competencias. “La verdad mi parte competitiva no fue muy buena porque no tenía conocimiento de cómo era el criterio ni de cómo evaluaban los jueces”, afirma Jesús, mientras sonríe.