Rostros de la migración: Un chamo pedalea a diario por Colombia

Al llegar tocó el timbre, dejó el pedido en el suelo y se apartó unos metros hasta que la señora abrió la puerta para recogerlo. Las empresas de domicilio han establecido estos protocolos para cumplir con el aislamiento social y evitar que sus trabajadores y sus clientes se contagien. Ella le sonrió y le agradeció desde lejos. No pudo evitar pensar en su mamá, que también emigró desde Venezuela hace unos meses para unirse a su hijo y lo esperaba en la casa con la nueva familia que ha conformado.

Rafael llegó a Colombia hace tres diciembres. Venía del estado de Anzoátegui, en el noreste de Venezuela, donde trabajaba como técnico de computadores y reparación de celulares. Cuando llegó, a los 25 años, su vida le cambió de un momento a otro. A los dos meses logró vincularse como rappitendero, unos meses después se enamoró y no habían pasado dos años cuando nació su primer hijo. Desde entonces no ha parado de trabajar. Aunque en diversas ocasiones estas plataformas digitales han sido criticadas por las condiciones laborales de sus colaboradores, lo cierto es que han permitido que miles de familias vulnerables, que no habían logrado conseguir un trabajo, tengan ingresos.

Entre los venezolanos han sido especialmente acogidas. Como la gran mayoría de los 1,7 millones de migrantes que han llegado al país no cuentan con estatus migratorio regular, sus dificultades para vincularse laboralmente son aún mayores. En ese contexto, las aplicaciones de domicilios se han convertido en una oportunidad. Un estudio del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario estimaba que en septiembre del 2019, el 59 por ciento de los rappitenderos eran venezolanos o colombovenezolanos, lo cual demuestra la importancia de este sector entre los migrantes.

La pandemia y las medidas de confinamiento impuestas por el Gobierno han hecho valorar la labor de los domiciliarios. Algunos han sido críticos de esta forma de empleo por la desigualdad que puede significar que quienes tienen dinero se mantengan en sus casos alejados del virus mientras otros desfavorecidos se enfrentan en las calles a un posible contagio. Sin embargo, su trabajo las 24 horas del día ha permitido que personas con altos riesgos, como los adultos mayores o quienes tienen una enfermedad previa, logren guardar la cuarentena y recibir alimentos y medicamentos en sus hogares. Rafael lo ve así. “Aunque siento miedo cada vez que salgo a trabajar, también me alegra porque sé que estoy ayudando a muchas personas”, dice con una sonrisa, ya a punto de regresar a su casa después de una jornada de 10 horas.