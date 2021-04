¿Quién es el poeta venezolano que citó Alejandro Gaviria, rector de los Andes?

Alejandro Gaviria también afirmó en su discurso “me gusta imaginarme al poeta, humilde, silencioso y rebelde, escondido mientras la humanidad recobra un poco la razón, mientras amainan las fuerzas destructivas que acabaron con su país, ya no espera, ya no tiene muchos discursos, ha adquirido una terrible paciencia, tuvo que reconstruir su vida después del arrasamiento”, refiriéndose a su exilio y a la actual situación que vive Venezuela.