¿Qué hacer para derribar la discriminación contra la niñez migrante en Colombia?

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) y Save the Children Colombia recomiendan generar redes de integración y crear mapas de actores que realicen labores compatibles para incluir a los niños, niñas y adolescentes venezolanos.

Si bien diferentes organizaciones de la cooperación internacional, en alianza con el Gobierno nacional, han implementado programas para contrarrestar la xenofobia contra la población migrante y refugiada venezolana, el camino es largo y falta mucho por hacer.

En aras de buscar soluciones, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y Save the Children Colombia realizaron un estudio para comprender el impacto de la xenofobia en niños, niñas, jóvenes y adolescentes migrantes y de comunidad de acogida en Cali y Arauca.

Tras el diagnóstico, ambas organizaciones presentaron una serie de recomendaciones a los creadores de política pública, a fin de derribar la discriminación contra la niñez migrante proveniente del vecino país en Colombia.

Entre las más resaltantes sugieren potenciar el rol de niños, niñas y adolescentes como agentes activos en la estrategia de integración, y aprovechar sus capacidades de resiliencia y resistencia a la xenofobia.

En este sentido, explican que es fundamental incluir y fomentar la participación de niños, niñas y adolescentes como agentes activos en el desarrollo de las estrategias que se desplieguen para frenar la xenofobia en cada uno de los diversos programas que se implementen para atender a la población migrante.

En segunda instancia plantean fomentar la construcción de espacios seguros culturales, recreativos y deportivos en los sectores de mayor recepción de niños, niñas y adolescentes migrantes. "El déficit de acceso de la infancia migrante y de comunidades de acogida a lugares y actividades de interacción, donde puedan estar seguros, tales como parques, ludotecas, teatros, clubes deportivos y clubes infantiles y juveniles, limitan su capacidad de integración", advierten.

Asimismo recomiendan conseguir más socios que aporten al proceso de integración a largo plazo, incluyendo en la agenda la integración de niños, niñas y adolescentes. En este sentido invitan a generar redes de integración, que aprovechen los recursos, conocimientos y esfuerzos que ya existen por parte de la sociedad civil a nivel local, además de la creación de mapas de actores que se encuentren realizando labores compatibles en materia de integración de la niñez.

Aclaran que esta propuesta no debe limitarse solamente a los actores que se enfocan en infancia, sino también aquellos que trabajan con los padres y familiares de los niños, niñas y adolescentes migrantes, retornados y de población de acogida, tal como han demostrado diferentes estudios realizados por la Fundación Ideas para la Paz.

Por último, y no menos importante, analizan que se debe desarrollar una política de integración al migrante que no solo se limite a resolver el estatus migratorio de la población venezolana, por lo que es necesario desarrollar políticas integrales de integración enfocadas, según la FIP y Save the Children Colombia, en desarrollar una hoja de ruta en el Plan de Desarrollo Nacional que permita responder a las necesidades diarias de la población receptora y migrante.