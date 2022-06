Presidente Duque recibió Premio Woodrow Wilson por su gestión con la migración

El mandatario fue distinguido en Washington con el Premio al Servicio Público Global del Wilson Center, como reconocimiento a la decisión histórica de Colombia de acoger casi dos millones de personas venezolanas, víctimas de la grave situación humanitaria en el vecino país.

El Wilson Center, uno de los centros de pensamiento más respetados del mundo desde su creación en 1968, y que es reconocido por su labor no partidista en la investigación de problemas globales, destacó la labor del Jefe de Estado, entre otras cosas, por promulgar el Estatuto de Protección Temporal a Venezolanos, una herramienta jurídica que les permite a las personas migrantes regularizar su permanencia en Colombia durante 10 años y acceder a toda la oferta de servicios.

Ese reconocimiento se tradujo en la entrega de un galardón que, desde 1998, han recibido líderes mundiales, quienes han dedicado su vida al mejoramiento de las condiciones de vida y el servicio a los demás.

El Premio Woodrow Wilson lo han recibido personajes de la talla de las ex primeras damas de Estados Unidos, Hillary Clinton y Berry Ford, así como los ex secretarios de Estado de ese país, Henry Kissinger, James Baker yColin Powell; también fueron galardonados Johh Howard quien ejerció como Primer Ministro de Australia y el ex presidente de India, A. P. J. Abdul Kalam.

El Wilson Center, en cabeza de su director, Mark Green, reconoció el“gesto humanitario histórico de albergar a la mayor cantidad de venezolanos de cualquier país del mundo (más de 2 millones de un total de más de 6 millones que han huido del gobierno autoritario de Venezuela)”.

El primer mandatario recibió el galardón emocionado por el reconocimiento al trabajo articulado y mancomunado de los entes territoriales de nivel central, reigonal y local, apoyado por la cooperación internacional.