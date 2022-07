Nuevo llamado de Migración Colombia para acelerar proceso de regularización

La entidad ha insistido reiteradamente que el trámite es personal y, por lo tanto, cada ciudadano debe revisar de forma periódica cómo va el avance de su solicitud para que, en caso de que tenga que subsanar algún requerimiento, sepa cómo y en qué condiciones debe hacerlo.

Recuerde que si usted no subsana esos requerimientos, su proceso individual de regularización no avanzará y por lo tanto no tendrá de manera rápida su Permiso por Protección Temporal (PPT).

Para saber si Migración Colombia ya aprobó su PPT, puede consultar este enlace. Hasta ahora, según las cifras de Migración Colombia, hay 1.412.839 PPT aprobados y 1.157.477 entregados.