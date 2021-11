Norte de Santander recibió $73 mil millones para salud de migrantes venezolanos

Durante un evento en vivo, el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, agradeció la receptividad del Gobierno nacional para fortalecer la red pública de salud del departamento.

El gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano anunció que fue notificado con una resolución del pago por más de 73 mil millones de pesos para fortalecer la atención en salud de refugiados y migrantes venezolanos en este departamento fronterizo.

El funcionario declaró que los recursos asignados serán destinados al pago de salud de la población migrante y “llegarán a fortalecer las finanzas de los hospitales públicos. En particular, del hospital universitario Erasmo Meoz. Fortalecerán la capacidad de atención a toda la población y mejorar la prestación de servicios”. Agradeció la gestión de congresistas, ministros y la receptividad del Gobierno nacional que permitieron asignar estos recursos.

Según cifras de Migración Colombia, a cierre de agosto de 2021 hay 1.842.390 de venezolanos en el territorio nacional. La ciudad donde hay mayor concentración de venezolanos es Bogotá con 393.716, seguida de Antioquia con 264.148 y, en tercer lugar, el departamento de Norte de Santander con 164.229. Estos recursos beneficiarán a ese departamento que es el tercero donde reside mayor población migrante.

La Encuesta de Calidad de Vida e Integración de Migrantes Venezolanos en Colombia, realizada por el Proyecto Migración Venezuela presentó un panorama sobre el acceso a la salud de esta población.

En módulo de acceso a salud, esta encuesta evidenció que el 66,1% de los migrantes venezolanos encuestados no están afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). El 64,4% afirmó que no lo está, porque no tiene la documentación exigida.

Otra cifra alarmante es que el 67,3% de los encuestados afirmó que es difícil o muy difícil acceder a los servicios de salud en Colombia.

Respecto a este tema, el Observatorio del Proyecto Migración Venezuela publicó una infografía en la que se hace visible la problemática a través de gráficos.

Descargue aquí la infografía.

Entre los hallazgos, el 75,5% de los encuestados no solicitó atención médica a través del sistema de salud en Colombia. El 21,2% resolvió su problema de salud acudiendo a una farmacia, el 20,0% acudió a un médico particular, otro 13,6 % se auto recetó, el 11,0% usó remedios caseros, el 7,2% de los encuestados no hizo nada para atender su problema de salud y el 1,6% restante respondió “otros”.