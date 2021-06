“No se necesita un pasaporte para tener derechos humanos”

PMV: ¿Cuál es el diagnóstico que se tiene de la migración venezolana en Washington?

CJ: La crisis de migración forzada de Venezuela es de una magnitud increíblemente grande, porque es un reflejo de lo que sucede adentro. No es gratuito que un país que no vive un conflicto armado, que no vive una guerra, expulse a sus ciudadanos. Eso es un reflejo de la crisis de derechos humanos que vive Venezuela, si no, jamás se hubiese dado un desplazamiento de ese tipo.

Entonces, a mí me parece que Venezuela es un país que tiene como una tormenta perfecta. Por un lado, tiene una emergencia humanitaria compleja, en donde se violan los derechos económicos, sociales y culturales. Este es un país que antes podía proveer ayuda humanitaria a otros países, y lamentablemente hoy en día necesita que el Programa Mundial de Alimentos entre para alimentar a niños en edad escolar. Que uno de cada tres venezolanos no tenga acceso a los alimentos es un dato muy alarmante.

A eso le agregas una gran violación sistemática de derechos civiles y políticos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la participación política, el derecho a la información, etc. Y sabemos, porque eso está muy documentado, que hay una política de represión, que se limitan los derechos de las personas que protestan, de los estudiantes. Al punto de que la fiscalía de la Corte Penal Internacional está a punto de decidir si investiga o no la situación de Venezuela. Si se decide que abre una investigación por crimen de lesa humanidad entraríamos en un momento histórico, porque sería la primera vez que la corte penal internacional pasa a la fase de investigación sobre la situación de un país latinoamericano.

PMV: Son reiteradas las denuncias de violación de derechos en Venezuela. ¿Qué hacer desde WOLA para que el mundo le preste más atención a esto?

CJ: Es muy importante que desde Washington o desde cualquier otra capital, en donde se toman decisiones importantes que afectan a América Latina, haya planes muy claros y declaraciones muy claras y determinantes de que la sociedad civil debe estar protegida. Y que es inaceptable que se realicen detenciones arbitrarias, o se restrinja la libertad de expresión de los y las periodistas. Y ahí creo que será un punto de incidencia muy importante frente a cualquier administración. Pero bueno, en este momento es la de Joe Biden. Creo que por último te diría que cualquier proceso que Estados Unidos apoye a nivel político en Venezuela tiene que tener los derechos humanos en el centro. Y eso es una máxima universal.