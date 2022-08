“No estamos solas”, migrante venezolana sobre apoyo de la Secretaría de la Mujer

La Secretaría de la Mujer realiza una serie de proyectos sociales con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y USAID, dirigido a las mujeres migrantes y refugiadas que residen en la capital del país.

La Secretaría Distrital de la Mujer ha venido trabajando desde hace un tiempo con las migrantes venezolanas que se encuentran actualmente en Bogotá y les ha brindado atenciones jurídicas, espacios en las que estas se sientan incluidas en un nuevo país y capacitaciones para fortalecer su educación emocional.

Además, se destaca que la entidad está comprometida en velar por los derechos de las mujeres nacidas en el país vecino para que las mismas puedan acceder a los diferentes servicios que ofrece el Estado colombiano y regularizar sus condiciones migratorias.

En este sentido, Asneidis Vega, migrante venezolana y beneficiaria de los programas sociales de la Secretaría de la Mujer, dialogó con el Proyecto Migración Venezuela sobre el tema y manifestó su felicidad y la de sus compatriotas por hacer parte de proyectos que las vinculan y les otorgan distintas ayudas.

“Desde la Secretaría de la Mujer nos han hecho sentir que no estamos solas, no han permitido poder conocer los accesos a los derechos que muchos nosotros no conocemos. Como migrantes al momento de llegar acá pensamos que por ser de otro país nosotros no tenemos derecho a nada, estar acá, darnos cuenta de que sí lo tenemos, existen organismos que nos pueden ayudar, que nos dan la mano”, afirmó la migrante.

Asimismo, la entidad distrital ha fomentado que las mujeres nacidas en el país vecino sean escuchadas y puedan acceder a diferentes espacios en los cuales tengan la oportunidad de conocer más sobre su situación migratoria y todos los derechos que poseen.

“En estos espacios nos hacen sentir parte de un nuevo país, nos olvidamos que somos migrantes, sentimos que en esos espacios no existe el colombiano y el venezolano”, concluyó Vega.