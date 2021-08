Morir por covid como migrante venezolano en Colombia

Minutos preciosos

“Hay que llevarla a urgencias, no le pueden negar el servicio, así no tenga papeles”, le digo. Me gustaría saber cuántos venezolanos tratan la enfermedad en su casa por miedo a que les nieguen la atención, perdiendo tiempo valioso. De eso no hay estadísticas, no las puede haber. Son esas historias que nunca se conocen. Le pregunto por su padre. Me responde que también está experimentando síntomas, y que le está haciendo terapia respiratoria.

Mide nuevamente la saturación de su madre y me dice que está en 80, que es mayor a 75, pero aún es muy baja, ella lo sabe. Me siento pájaro de mal agüero. “Necesita atención de urgencia y posible Unidad de Cuidado Intensivo (UCI)”, le digo, a lo que me responde con una frase y algunos emoticones: “No digas eso, por favor”.

Lisbeth está lidiando sola esta crisis en el estrecho apartamento en el que vive, la subdivisión de una casa, con cuyos propietarios ha tenido una relación conflictiva. Su pareja, que es colombiano, está trabajando. “No tengo con quien dejar a la bebé. Papi está muy nervioso. La niña se levanta llorando. Dios, ¿por qué estoy tan sola en este país?”.

Los temores de que le nieguen la atención se transforman en otro tipo de temor cuando le sugiero tomar un taxi y llevarla. “La verdad, no tengo dinero”. Le insisto en que hay que llevarla a un hospital, que puede llamar al 123. “Tengo miedo de que la internen y después no me dejen verla. Tengo mucho miedo”, me dice.

Sus temores son fundados, y como enfermera lo sabe. Pierdo el contacto con ella por unos minutos, no más de una hora. Me siento un completo inútil. Ya estamos en los primeros minutos del 25 de junio. Cuando recupero el contacto me dice: “Ya la ambulancia vino. Se van a llevar a mami, pero no puedo ir”. Pienso con satisfacción que el 123 actuó rápido, y que al menos una de mis sugerencias sirvió para algo.

Cuando sale la luz del sol Lisbeth me comunica que su madre está en el Hospital del Tunal, que habló con ella por teléfono muy temprano y le informó que la tenían con oxígeno en una silla. Preocupada por ella, seguro a Lisbeth no le parecieron las mejores condiciones. Le digo que era una afortunada, el oxígeno escasea en la ciudad. Coincide conmigo. Muchos colombianos están en las mismas condiciones.

Para entonces, la saturación de oxígeno de Lisbeth y la de su padre andan bien. Perdemos el contacto hasta el 27 de junio. Cuando hablamos por teléfono me cuenta que la condición de su madre ha empeorado y que, según ella misma le contó por teléfono, los médicos le dijeron que tenían que intubarla, es decir, ingresarla a una UCI. Para este momento el nivel de ocupación de las UCI en Bogotá es cercano al 100 %. Si alguien tiene acceso a una UCI debe sentirse afortunado. No es garantía de nada, pero aumenta las probabilidades de superar la enfermedad, de sobrevivir. Pero la madre no la acepta, a pesar de la insistencia de Lisbeth y los médicos.

Le sugiero que hable con su hermana, que está en Venezuela, para que la convenza de aceptar, incluso, que se venga de urgencia para hacerlo personalmente. Pero ella dice tener todos los inconvenientes del mundo para venir a Colombia. Tanto Lisbeth, su pareja, como yo estamos desconcertados por la decisión de su madre. Al buscar explicaciones, recuerdo una conversación previa con ella, en la que me decía que días antes de presentar los primeros síntomas Eugenia “no quería comer, estaba todo el día en la cama”. Lo único que se me ocurre es que ella podría haber estado experimentando también síntomas de depresión, por sentir que estaba en un país que no era el suyo.

A pesar de que el Gobierno abrió la posibilidad de regularizar su situación en Colombia a comienzos de este año, Eugenia quería regresar a Venezuela, sin importar las consecuencias de tal decisión. Benito la seguiría a donde ella fuera. No eran una pareja, eran uno solo. No le digo a Lisbeth lo que pienso, pero esa condición de posible depresión podría haber afectado su decisión. Pero ella sabía que hay que respetarla. El 28 de junio me dice por WhatsApp: “Mami ya firmó que no quiere intubación. Ya no puedo hacer nada más que dejar las cosas en las manos de Dios”.