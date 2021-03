¿Nos están invadiendo los venezolanos? Este y otros mitos de la migración

Mito 3: “La migración es un fenómeno temporal"

El común de los colombianos cree que el flujo migratorio proveniente de Venezuela es temporal y que los refugiados y migrantes van a retornar a su país de origen apenas se recupere la situación socioeconómica. Esta creencia se ve reflejada en los resultados de la Encuesta de Percepción sobre la Migración en Colombia, realizada por el Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, en septiembre de 2020.

En su tercera edición, esta encuesta encontró que solo el 51% de los colombianos está de acuerdo con que la migración es un fenómeno que ha llegado para quedarse, es decir, que solo la mitad de los colombianos ha interiorizado que la migración es estructural y de largo plazo.

El Observatorio del Proyecto Migración Venezuela también realizó una encuesta a 1.500 refugiados y migrantes venezolanos en las cinco principales ciudades de mayor recepción de refugiados y migrantes (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga) en febrero de 2019. A esta población se les preguntó si planeaban volver a Venezuela. El 55% de los encuestados respondió que planeaba volver, frente a un 37% que no tenía planes de retornar a su país de origen y un 8% respondió que no sabe o no quiso dar información al respecto. De aquellos que respondieron que tenían planeado regresar a su país, la gran mayoría (81,1%) respondió que retornaría cuando la situación de su país mejore. Sin embargo, estimaciones de expertos esta recuperación podría tardarse años, incluso décadas.