Migración venezolana por el Darién, un camino que puede llevar a la muerte

La ruta que comienza en Medellín, pasa por Montería, Córdoba y termina de nuevo en Antioquía, hasta llegar a Necoclí. Sin embargo, las personas que ingresan por el norte de Colombia lo hacen desde Maicao, La Guajira, y hasta Necoclí.

Luego de esto, la Defensoría explica que los migrantes tienen la opción de tomar lanchas legales hacia algún puerto panameño, sin embargo, las listas de espera para obtener un puesto en estos botes podrían llegar hasta los dos meses. "Ante este colapso es que los migrantes desesperados se aventuran a hacerlo desde embarcaderos clandestinos, inseguros, sin control y en horas de la noche, actividad que es muy peligrosa y ya ha dejado varios naufragios”, aseveró la entidad.

No obstante, también está la alternativa de caminar en medio del paisaje montañoso conocido como el Tapón del Darién, en el que acechan las bandas criminales, los traficantes de personas, por lo que sería probable caer en redes de trata, narcotraficantes, e incluso se encuentran las enfermedades típicas de los climas tropicales. Como si fuera poco, los mismos animales salvajes y terrenos inhóspitos se convierten en una amenaza para estas personas; es por esto que muchos han muerto intentando llegar a Panamá. En lo que va de año, Medicina Legal de Panamá ha rescatado 50 cuerpos en el Tapón del Darién.

Recientemente, Unicef Panamá registró la historia de una familia migrante venezolana que luego de ocho días en medio de la selva, cinco de los cuales no pudieron ni siquiera probar bocado, lograron cruzar la frontera y llegar hasta Panamá.

El padre de familia contó que enfrentaron ríos, resbalaron en montañas, cruzaron peñas agarrados para no caer al vacío y cada día llegaban los sentimiento de desfallecimiento. Sin embargo, él animaba a su familia para que los esfuerzos valieran la pena.

Ahora llora al recordar esos momentos, porque para este migrante, ha sido la peor pesadilla que ha vivido en su vida. "Una que no le deseo a nadie”, aseguró este hombre al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

El relato de este migrante venezolano es estremecedor. Para él, la parte más cruda del viaje fueron los cuerpos diseminados en los senderos de las personas que no pudieron completar su travesía.

“Migrantes de varias nacionalidades nos aferrábamos las manos para cruzar un río, vimos a un brasileño ser arrastrado hasta la muerte y a centenares de migrantes a quienes asaltaron y despojaron de todas sus pertenencias en el camino. A nosotros no nos quitaron nada porque no teníamos nada”, describió lo que vivió en medio de la travesía.

Durante este largo caminar, nada más el domingo 7 de noviembre un adolescente de 14 murió mientras intentaba llegar a Panamá por la selva del Darién, luego de sufrir un paro cardiorespiratorio. La Defensoría de Pueblo de Colombia aseguró que este joven era un sobreviviente a un naufragio que ocurrió el 10 de ocubre en aguas de Necoclí, infortunadamente en ese episodio murió su mamá.

El cuerpo del menor que se encontraba caminando con su familia por esta ruta no ha podido ser recuperado por lo que sus familiares han tenido que buscar ayuda con entidades no gubernamentales, todo esto para que se pueda sepultar en un campo santo y no en una fosa común como ocurrió con el de su madre.

Esta es la cruel realidad que vive esta población migrante por el Darién, que con la intención de buscar un mejor futuro se llenan de valor y emprenden un camino en el que no se garantiza siquiera llegar con vida hasta el siguiente país. Y aunque muchos lleguen hasta esta parte del camino, lo que falta para llegar al norte del continente son más de 3.839 kilómetros, distancia en la que todavía tiene que cruzar la frontera con México y muy probablemente, pasar al menos un mes en un centro de reclusión en los límites con Estados Unidos.