Las seis barreras más grandes de los venezolanos en el país

CONVALIDACIÓN DE LOS TÍTULOS

Realizar el proceso de convalidación de un título profesional de un extranjero en Colombia puede demorar más de un año, con suerte. En el caso de los venezolanos la espera se alarga aún más.

La normativa del Ministerio de Educación del año 2107 establecía un tiempo máximo de 120 días (cuatro meses) para el trámite, con todos los criterios de evaluación académica. Ante las quejas por las demoras, en octubre de 2019 emitieron una nueva resolución donde se daría un trato diferencial a los títulos de los venezolanos, pero ampliaron los términos de respuesta de 120 a 180 días. “Fue peor el remedio que la enfermedad, porque no acortaron los plazos sino los alargaron, el Ministerio hizo todo lo contrario”, precisa el abogado Andrés Carvajal Suárez, experto en el tema.

Una segunda explicación, según el abogado, es que el fenómeno migratorio creció más que la capacidad de respuesta que tiene el Ministerio de Educación en Colombia. “Un funcionario antes verificaba cinco casos al día, ahora tiene que verificar de 30 a 50, y eso evidentemente genera una congestión en el sistema de respuesta, tomando más del tiempo establecido”, explica.

La propia normativa tiene una serie de requisitos bastante cuesta arriba que a los solicitantes venezolanos se les hace más complejo de conseguir, como los programas detallados de los programas académicos de cada materia. “En cualquier otro país obtener esos documentos no sería problema, pero en Venezuela no los dan tan rápido, por varias razones: las autoridades académicas ya no están en el país, no hay quién los firme, no hay profesores o las universidades están cerradas por fallas de servicios”, expone Carvajal.

Los migrantes no tienen alternativas rápidas, salvo caer en los gestores en Venezuela sin garantías de legalidad, y que aprovechándose del desespero de los usuarios les cobran por un documento certificado más de 200 dólares.

Otro problema —añade el abogado— es que no se cumple el tratamiento diferencial con en el pago de la tarifa. Convalidar un título de pregrado cuesta alrededor de 600 mil pesos y el de postgrado, 800 mil pesos. “Para los venezolanos que en su mayoría vienen con una mano adelante y otra atrás se les dificulta mucho conseguir el dinero. Si tienen que decidir entre comer y tratar de convalidar su título prefieren mil veces comprar comida para su familia”, dice Carvajal.



Si finalmente la convalidación es negada, el solicitante tiene herramientas jurídicas con un recurso de reposición y de apelación, cada uno, en teoría debe ser resuelto en dos meses, pero el Ministerio no responde en ese tiempo sino en cinco o más meses, hasta que el solicitante decide presentar una tutela para obligarlos vía judicial a dar una respuesta. En los últimos cuatro años el bufete Carvajal y Asociados ha presentado más de 400 tutelas por esta situación.

“En el mejor de los casos el trámite de convalidación dura 120 días si se reúnen todos los requerimientos, pero en el peor de los casos, con tutelas incluidas, el trámite puede demorar más de dos años”, confiesa el abogado.

A los profesionales venezolanos con especialidades médicas y quirúrgicas son a los que les ponen más trabas para convalidar. Los que integran el comité de verificación académica en el ministerio son en su mayoría representantes de sociedades médicas y científicas colombianas. Por ejemplo, a un médico cirujano les exigen que tenga un certificado de trasplante de corazón abierto, cuando no es una exigencia para los médicos cirujanos nacionales.





XENOFOBIA

La xenofobia contra la población migrante venezolana se exacerbó este año en las comunidades de acogida con el inicio de la pandemia por la covid-19. En abril pasado, cuando los venezolanos desalojados de las viviendas comenzaron a retornar caminando, en el municipio Pamplona les prohibieron su tránsito por el casco urbano.

En agosto, la encuestadora Invamer ‘Colombia Opina’ en su sección dedicada al tema Venezuela, informó que el 39,2 por ciento de la población nacional está de acuerdo con que el Gobierno colombiano acoja a los venezolanos que ingresan al país, mientras que un 57,9 por ciento está en desacuerdo con esta medida.

La opinión desfavorable que se tiene sobre los venezolanos es de 63,4 por ciento, mientras que un 29,9 por ciento de los colombianos considera favorable su presencia en el país. La encuesta, realizada telefónicamente durante el 30 de julio y el 4 de agosto a un millar de personas en municipios colombianos, demostró que el rechazo hacia la población migrante venezolana aumentó de manera importante en dos años. Acorde con la misma medición, en noviembre del año 2018, el 49,4 por ciento de los colombianos tenía una posición desfavorable en relación con los venezolanos.

La primera semana de septiembre se difundió por redes sociales un panfleto amenazante, en el que escribieron “No más venezolanos en Suba. Llegará la hora de nuestra cacería inicial”. “Aprovecharse de la situación en este país para hacer una “purga” de venezolanos, Dios... qué impotencia”, se lamentó la migrante María José González, radicada en el norte de Bogotá.

A pesar de hay campañas contra la discriminación, en el ámbito laboral a Leonardo Márquez, creador de contenido en temas de migración en las redes sociales de @venezolanos_en_bogota e @infoleobog lo rechazaron cuatro veces. “Apenas abrí mi boca y escucharon el acento venezolano de una vez me cerraron las puertas, y eso que tengo cédula de ciudadanía porque mis padres son colombianos”, dice.