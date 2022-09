La venezolana que ganó un premio de Acnur por su labor en pro de los refugiados

Nery Santaella será galardonada en Nueva York el próximo 17 de septiembre. Recibirá la estatuilla del Gene Dewey Refugee Award de USA for UNHCR, como reconocimiento a su trabajo desde Voice Of Venezuela, en Colombia.

Es extrovertida, elocuente y directa al hablar. Ese ímpetu y pasión por el trabajo social que la caracterizó desde niña han hecho de la migrante venezolana Nery Santaella una líder en Colombia y el mundo.

En el año 2019 Nery creó Voices Of Venezuela, una iniciativa que desde Bogotá construye un puente de entendimiento entre culturas de Colombia y Venezuela, y ayuda a combatir la xenofobia para demostrar que las personas venezolanas contribuyen a sus comunidades de acogida, permitiendo que todos prosperen.

Este 17 de septiembre la activista, oriunda de Barlovento (Venezuela), se vestirá de gala para recibir en la capital de Estados Unidos el premio Gene Dewey Refugee Award de USA, de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), que reconoce el liderazgo visionario y su dedicación extraordinaria en defensa de las personas desplazadas por la fuerza de sus hogares.

La resiliencia de Santaella es digna de admirar. Salió expulsada por la crisis económica y humanitaria de Venezuela en el año 2017, después de pasar por duros momentos de inseguridad en Caracas. A la capital colombiana llegó con poquitos recursos pero con mucha disposición e ilusiones de mejorar su futuro.

Los primeros seis meses en Bogotá fueron los más solitarios y desafiantes, según recuerda la joven de 34 años, quien en Venezuela se desempeñó como recepcionista, gerente de hoteles y hasta asistente de proyectos en empresas de ingeniería de telecomunicaciones o empresas farmaceúticas.

Aprendió a adaptarse y se le ocurrió la idea de crear Voices Of Venezuela a través de redes sociales para enseñar con videos y recursos gráficos todos los procesos y trámites que los venezolanos necesitan saber cuando llegan a Colombia, desde cómo regularizar el estatus migratorio, cómo acceder a educación, salud, cómo buscar empleo hasta mecanismos de atención y rutas de atención local ante situaciones peligros como violencias basadas de género y trata de personas. También se enfocó en enseñar a lidiar y reaccionar ante la xenofobia y otras formas de discriminación desde la empatía y la curiosidad.

Nery se comprometió a responder todas las preguntas que le hacían sus paisanos por las redes, y de la noche a la mañana Voices of Venezuela se convirtió en el espacio donde los migrantes preguntan y consiguen la orientación que necesitan. Fue tanta la demanda de migrantes venezolanos y retornados colombianos preguntando que su equipo se amplió y dearrollaron una herramienta interactivas a través de un bot de Whatsapp con respuestas automatizadas.

Ese bot fue seleccionado como una de los 10 finalistas a nivel global para el TPrize Challenge de Massachusetts Institute of Technology (MIT) 2021, que se enfoca en soluciones tecnológicas para América Latina y el Caribe que apoyen el acceso a oportunidades de aprendizaje permanente en torno a la inserción laboral y el trabajo del futuro.

"Jamás esperé que los migrantes conectaran conmigo tan especialmente, sí lo esperé con la plataforma nuestra porque la información que les damos es altamente valiosa y no tiene desperdicio", dice Santaella a la vez que recuerda una anécdota bonita cuando fue a retirar su Permiso por Protección Temporal. En ese momento unos migrantes venezolanos la reconocieron porque Nery es la que graba los videos explicativos.

"Me encontré con venezolanos que han podido hacer sus trámites exitosamente con nuestra orientación. Algunos me dicen que a través de estos recursos tecnológicos podían hablar conmigo y se sentían menos solos en su proceso migratorio", completa Nery.

La mayor recompensa para esta emprendedora es ver cómo muchos de los migrantes les cuentan que consiguieron trabajo o que alguno tenía un vecino xenofóbico y cambió de actitud, gracias a los tips de empatía compartidos en las redes de Voices of Venezuela.

El año pasado el proyecto de Santaella fue fortalecido y seleccionado por la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) para el programa de Gobernabilidad Regional, una iniciativa que apoya a gobiernos locales y al gobierno nacional para mejorar la prestación de servicios públicos en poblaciones vulnerables.

Fueron asesorados y dieron inicio al proyecto La Migra Ruta, en Norte de Santander, el cual asesoraba a la población en Cúcuta, Puerto Santander, Tibú, Villa del Rosario y Los Patios.

Con información localizada y, en conjunto con la municipalidad, integraron información de los programas locales que tenían estos lugares para brindarles esa información a los migrantes a través de la Migra Ruta y que pudiera ser de su conocimiento para que accedieran a la campaña que se ajustaba a sus necesidades.

Desde que le informaron que es una de las ganadoras del premio Gene Dewey Refugee Award de USA for UNHCR, Nery no se lo cree y afirma que ese reconocimiento es para todo el equipo de Voices of Venezuela.

"Esta es una demostración del potencial y valor agregado que tenemos los migrantes venezolanos para aportar a Colombia, si bien es cierto llegamos con muchas complicaciones y desafíos, pero si nos dan una oportunidad así de chiquita podemos innovar y aportar soluciones", dice la venezolana, quien sacará su bandera tricolor con siete estrellas en el Broadway de Nueva York cuando reciba su estatuilla.