La historia de un niño venezolano que podría ser dado en adopción en Colombia

El infante lleva alrededor de dos años bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) dado que ni la madre del menor ni la familia del mismo se ha contactado con la entidad para adelantar los trámites de su regreso.

En el 2019, con la crisis económica y social venezolana en un momento crítico, una migrante llegó al territorio colombiano en búsqueda de una mejor calidad de vida para ella, su familia en el país vecino y su hijo, que, en ese tiempo, tenía tan solo 3 años.

Con un panorama diferente en Colombia, la madre venezolana tenía la aspiración de encontrar un trabajo formal para poder subsistir en Bogotá y así, poder enviar dinero a su casa en Venezuela y lograr llevar una vida digna junto a su pequeño.

Sin embargo, para conseguir un trabajo presentó una serie de dificultades porque no tenía los documentos de identificación al día, por lo cual las empresas no podían adelantar un proceso de contratación debido a las normas colombianas.

Ante esto, la madre no tuvo otra salida y empezó a trabajar ocasionalmente en clubes nocturnos de la capital, según le manifestó a The Washington Post. Las condiciones cada vez eran más complicadas y esto generó que no le pudiera brindar un buen sustento a su hijo.

Por ello, dio a su pequeño por un tiempo a una amiga cercana también en Colombia para que esta lo cuidara. No obstante, pasaron varios meses y la madre dejó de enviar dinero y la cuidadora se quedó sin opciones y tomó la decisión de comunicarse con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para entregar al niño.

El ICBF recibió al menor y de manera inmediata empezó la búsqueda de la familia y de la madre para posteriormente ser entregado nuevamente. Pero la entidad no logró encontrar a los allegados del infante y estos tampoco se contactaron con el instituto.

El niño ha estado alrededor de dos años bajo la custodia del ICBF, un tiempo superior a lo que permite la ley colombiana. Por lo tanto, la corte constitucional le dio a la entidad un plazo de 3 meses para encontrar la familia o que estos se comuniquen y se restablezca el vínculo familiar.

De lo contrario, el menor iniciará un proceso de documentación para luego, poder ser dado en adopción en el país. El infante en la actualidad tiene 6 años y su familia aún puede ir por él. El tiempo se agota.