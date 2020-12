La decisión de mi vida

“Todo es para mejor”, me digo respondiendo a la pregunta que realizaba el promotor social de la entidad que me habían recomendado. Tengo tres hijos, dos niñas y un niño. Llegamos ya hace unos días. Lo dejamos todo en Venezuela. Mi esposo viajó hace más de dos años y está en Ecuador, donde no le ha ido bien. Hace más de tres meses que no hablamos. La última vez lo sentí muy triste. A punto de llorar, me dijo que unos amigos que conoció le propusieron llegar a Chile. A raíz de todo esto, tome la decisión de venirme con mis hijos hasta acá. Mi hermana ya tiene dos años de estar en Colombia.

Yurley, mi hija menor, comienza a llorar porque no ha comido desde ayer. Lo poco que gané no alcanzó. Entonces desabrocho mi blusa y le doy mi seno.

—¿Qué edad tiene la niña? -me pregunta el trabajador social.

Yo lo miro fijamente antes de responder.

—¿Por qué se vinieron de su país? —me pregunta ahora

Yo sacudo suavemente mi ropa gastada, bajo la mirada, mi voz se quiebra.

— No teníamos qué comer. No tenía trabajo, pues el almacén donde trabaja cerró y no nos pagaron -respondo.

Antes de que el interrogatorio siga, le digo: “Perdone, señor, ¿usted cree que sí puedan ayudarnos? Necesito algo de dinero para comprar algo de alimentos, dejé a los niños con mi hermana y ella tampoco tiene nada. Una vecina me sugirió que viniera hasta acá porque le dijeron que ustedes ayudan a los venezolanos”.

El joven deja de escribir y me mira. Comienza a explicar qué es lo que ellos hacen y cómo apoyan a los venezolanos. Mientras lo escucho, mi rostro se ensombrece. Entiendo que allí podré encontrar algo, pero que no de inmediato. Hay que reportar mi caso y esperar a que aprueben un dinero. “Vamos a hacer todo lo posible para recomendar su caso”, me dice el trabajador.

Asiento con mi cabeza. Enmudezco. Pasan unos minutos largos. Aparto a mi hija del pecho me dispongo a partir. Cuando me alejo, oigo los pasos de un joven que sale presuroso de su oficina y me dice: “por favor, espere. Con el sudor brillando en su frente, me entrega unos billetes que recogió con sus compañeros: “No es mucho -dice-, pero algo podrá comprar con esto. Vuelva el viernes; si tenemos una respuesta antes, nos comunicaremos con usted”.