La CIDH pide garantizar vacunas a los migrantes

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó a los Estados la responsabilidad que tiene para vacunar contra la covid-19 a la población migrante. Esto se da luego del anuncio del presidente Iván Duque, de no incluir en el esquema de inminización a la población venezolana con estaus irregular en el país.

La CDIH resaltó que“los discursos estigmatizantes y discriminatorios que tienden a excluir a las personas en contexto de movilidad humana de las campañas de vacunación y del acceso a las políticas de protección ante pandemia de la covid-19”. Además, la organización enfatizó, en referencia a Colombia, la obligación de las naciones en dar acceso a la salud y la vacunación, independiente del estatus migratorio de la persona.

Entre las múltiples reacciones a este anuncio, también se encuentra la del Servicio Jesuita a Refugiados Colombia (JRS/COL), organización que vio la decisión de ligar la vacunación con el estatus migratorio como una “contravía del derecho humano a la salud y pone la carga de la regularización sobre la población migrante forzada venezolana, cuando es responsabilidad del Estado”. Esta organización comentó que este tipo de decisión solo lleva a aumentar la discriminación contra la población migrante venezolana en Colombia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también recordó la importancia de del acceso equitativo a la vacunación para los refugiados y migrantes, con independencia de su situación migratoria. Estos pronunciamientos fueron apoyados por plataformas como el Derecho a No Obedecer y la Coalación por Venezuela, que agrupa a 62 organizaciones.

El pasado lunes, el presidente Iván Duque comentó que“quienes no tengan en este momento la acreditación de ser ciudadanos colombianos, quienes no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no serán vacunados”. El mandatario explicó que la prioridad serán los ciudadanos colombianos o los que se encuentran afiliados a una EPS. Sin embargo, según el último reporte de Migración Colombia se informó que el 55 por ciento de la población venezolana en el país se encuentra en estatus irregular.