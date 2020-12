La atleta venezolana de las mil tartaletas

Oriana Abreu comenzó a practicar el deporte Ultimate en el año 2007, cuando estudiaba biología marina en una universidad en la isla de Margarita, en Venezuela. Un día de prácticas extra curriculares se acercó a una cancha y vio que unas chicas lanzaban un frisby. Ella se preguntó: "¿Qué deporte es ese?". Entonces el entrenador le explicó de qué se trataba. "Fue amor a primera vista", admite sobre el deporte que la motiva a entrenar tres horas, seis días a la semana.

Al principio corría mucho, pero no sabía ni siquiera lanzar el frisbee. Pero eso no la detuvo, siguió practicando un año y medio en Margarita, luego se fue Maracay, su ciudad natal, la 'cuna del Ultimate'. Allí pudo desarrollarse como atleta. Desde ese momento no ha dejado la práctica de este deporte.

En el año 2017 se sumó a una selección mixta en Venezuela que le permitió viajar a un campeonato mundial de playa en Francia. Es el torneo más importante en que ha participado.

En Antioquia comenzó entrenando en un equipo muy reconocido a nivel mundial, llamado Revolución, en el que participó en competencias panamericanas y nacionales. También formó parte de la selección Antioquia de Ultimate, en 2019, y hoy es una jugadora destacada del equipo profesional Paixao, en Medellín.

A los detractores del Ultimate, que lo ven más como un juego que como un deporte, ella les responde: "Somos deportistas de alto rendimiento, y aquí en Colombia estamos en un nivel muy profesional".

La "maracayera" precisa que Ultimate es un deporte de equipo sin contacto y autoarbitrado que se juega con un disco volador. Comprende características de otros deportes, como el baloncesto, el voleibol, fútbol y el fútbol americano. Tiene mucha exigencia física.