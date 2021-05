Isabella Santiago, la trans venezolana que marca un hito en las telenovelas

Aunque no le gustan los estereotipos ni los alardes, ella es la primera mujer latinoamericana transexual que obtiene un rol protagónico en la pantalla chica en Colombia.

La actuación para Isabella Santiago era un anhelo desde su niñez. También lo era el adueñarse con determinación de su cuerpo, de sus emociones, de sus sentimientos y de sus sueños. De su infancia recuerda las tardes en las que, junto a su abuela, se sentaba frente al televisor a ver las telenovelas.

Isabella era de las que buscaba en el periódico, casi como en una suerte de acertijo, la palabra "casting" para encontrar así alguna oportunidad de actuar o de modelar. Ella misma, en su casa, se tomaba las fotos que luego entregaría en su book como carta de presentación. El medio artístico era su norte, pese a lo que podía pensar el resto de su familia o sus amigos. Sin embargo, la ambivalencia entre su esencia y lo que ella proyectaba lucían como el principal obstáculo para garantizarle un sí en la pantalla chica de Venezuela; al menos hace diez años atrás.



"Yo hacía castings pero no me aceptaban. En ese momento ellos no estaban preparados para aceptar mi diferencia; la forma en cómo lucía. Ellos siempre habían notado que existía como una ambigüedad y por eso no me aceptaban", suelta entre risas la venezolana nacida en Caracas en 1991.

Cuando le cerraron las puertas en los canales de televisión, ella no se amilanó. A cualquier evento llevaba a sus hermanas menores y a sus primitos para estar, al menos de esa forma, involucrada en el medio. Llegó incuso a ser la 'mánager' de sus sobrinos.

Su persistencia la llevó a participar en el 2006 como extra en la telenovela Ciudad Bendita, que tuvo una gran audiencia en su país. Apenas tenía 15 años de edad, pero su perseverancia en el mundo artístico la ha llevado, 14 años después, a protagonizar su primer papel protagónico en una telenovela en Colombia. "Mira cómo seguir ahí presente en tus sueños te lleva a que un día lo logres", dice hoy con vehemencia.