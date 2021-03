Invitan a colombianos a ser

Para hacerle frente a la discriminación contra los refugiados y migrantes venezolanos, la campaña Somos Panas Colombia propone cuatro consejos:

1: NO ATAQUE A LA PERSONA, ESCUCHE SUS IDEAS

En ocasiones la xenofobia se manifiesta con un lenguaje vulgar y agresivo. Fácilmente "hervirá la sangre" de la persona que escucha expresiones estigmatizantes. Esta es quizás la prueba más difícil de superar: lograr mantener la calma. Solo así se podrá enfocar en lo esencial. Es decir: el discurso e ideas que expone el xenófobo. Escúchalo con tranquilidad para encontrar los argumentos correctos.

2: GENERE EMPATÍA

La empatía vence la xenofobia. Cree un vínculo afectivo entre el xenófobo (la persona que ataca) y la realidad del otro (a quien ataca). Acá unos ejemplos de expresiones: "Yo me siento muy mal cuando en otro país me relacionan con el narcotráfico, solo por ser colombiano". ¿Cómo te sientes tú?. Otra pregunta de reflexión puede ser: "Nadie toma a su hijo de la mano, llevándolo a recorrer miles de kilómetros hacia un destino incierto, si su integridad no corriera peligro donde está. ¿Lo harías tú?

3: INVÍTELO A NO GENERALIZAR

Los xenófobos generalizan, clasifican y etiquetan a todos los individuos de una nacionalidad, por el comportamiento de una sola persona. Hable de la historia de una persona que conozca, ejemplo: “Yulimar, una mujer venezolana, es una persona noble. Tuvo que dejar a sus hijas en Venezuela y todos los días sale a mi barrio con sus empanadas a buscar el sustento que en su propia tierra no les puede brindar”.

4: HABLE SOBRE LA GRAVEDAD DE LA XENOFOBIA

La xenofobia da como resultado la discriminación, que a su vez inspira la violencia, la hostilidad y la explotación. Muchas de las peores atrocidades del mundo, desde el exterminio de los pueblos indígenas de América, el Holocausto, entre otros, fueron inspirados por sentimientos de rechazo. Educar a las personas sobre estos hechos históricos las sensibilizará sobre los efectos de la discriminación.