Para escuchar en cuarentena: lanzan álbum de la integración colombo-venezolana

El ejercicio de intercambiar canciones inéditas y de reinterpretarlas ajustándolas a los géneros propios de Venezuela y Colombia le dejó una experiencia enriquecedora al músico bogotano Diego Salazar, de 35 años. Para él fue como ponerse en los zapatos de los migrantes venezolanos en el lenguaje universal de la música. Se adentró en sus luchas internas, conoció sus anhelos y entendió las razones por las cuales ellos salen forzados del país donde nacieron.

Todo esto lo percibió Salazar cuando interpretó la canción Romance Caraqueño, una composición del músico venezolano Jesús Potella, quien hizo una remembranza de lo que vivió en Caracas expresando el deseo de volver a hacer todas esas cosas que extraña en su país, como tomarse un café con sus amigos, ir a caminar a la playa en La Guaira, subir el cerro Ávila o pasear por la avenida San Martín, en la capital venezolana.

Este solista y compositor colombiano versionó el tema mezclando un pasaje llanero y un pasillo colombiano. Para hacerlo más melodioso usó solo dos instrumentos: un piano y una armónica. Y al momento de grabar le imprimió un toque de nostalgia a su voz, ya que no pudo evitar pensar en lo duro que sería abandonar su país padeciendo circunstancias extremas.

"Me conmovió realmente porque cantando esa canción yo me veía caminando en mi Bogotá, en el barrio donde crecí, conversando con mis amigos de toda la vida, subiendo el cerro Monserrate. Esta experiencia me sirvió para entender la incertidumbre y el dolor tan grande que sufren la mayoría de migrantes venezolanos", dice el licenciado en música, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia en el año 2012.

Diego Salazar junto a otros nueve cantautores de ambos países se unieron en un ejercicio musical promovido por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y Acnur para desalentar la xenofobia e impulsar la inclusión. El resultado de este intercambio cultural es el Compilado Pueblos Hermanos, de 14 temas, disponible gratuitamente en las diferentes plataformas digitales y en este enlace.