"Integrar a los venezolanos ayudará a construir una Colombia más productiva"

El encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Colombia, Eduardo Battistini, conversó con el Proyecto Migración Venezuela sobre los retos de la inclusión y programas de atención a los migrantes venezolanos y colombianos retornados.

Es sociólogo y tiene 39 años. Eduardo Battistini es uno de los rostros más frescos —políticamente hablando— de los líderes del llamado Gobierno interino de Juan Guaidó, que desde el año 2015 se atrevió a desafiar, con el apoyo de 50 países del mundo, al régimen de Nicolás Maduro.

Fue amenazado y se refugió durante cuatro meses en la Embajada de México, en Caracas. A Colombia llegó en enero 2020 como otro perseguido más del autoritarismo del vecino país. Sin embargo, eso no fue impedimento para que en agosto de 2021, en plena pandemia por la covid-19, asumiera el rol de diplomático en la Embajada de Venezuela en Colombia, una entidad que ha sido reconocida institucionalmente por el Gobierno colombiano.

- Hablemos de integración ¿Cuán importante es lograr la inclusión socio económica de la población migrante y refugiada venezolana en Colombia?

Esa inclusión es fundamental. Yo creo que el presidente Iván Duque ha dado un ejemplo distinto a toda la región porque ha visto la migración venezolana como una oportunidad y no como una amenaza. Y con base en este argumento ha diseñado una estrategia fundamental para poder integrar a esta población, que es regularizarlos.

La creación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos es es la medida -sin paragón en la región y en el mundo-en materia migratoria en las últimas décadas, se les ha dado la oportunidad hoy a más de un millón de venezolanos de tener una regularización que les permite gozar de los mismos derechos como cualquier ciudadano colombiano, a excepción del voto.

Esa integración es esencial para que los venezolanos puedan ejercer sus derechos económicos, sociales y familiares, y junto a este pueblo colombiano poder construir una Colombia mucho más fuerte y productiva.

- ¿Qué estrategias están implementando desde la Embajada de Venezuela en Colombia para derribar las barreras de la eliminación de las sedes consulares ordenadas por el régimen de Nicolás Maduro?

Lo primero que hemos hecho es no quedarnos en lo que no podemos hacer, que es el tema de pasaportes y cédulas de identidad, que es un sistema que está secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro. En los países donde hay consulados del régimen, los venezolanos no tienen acceso a esta documentación, porque son presos de las mafias de la corrupción de la Cancillería de Venezuela y porque además es una política de ellos de indocumentar a los venezolanos que estamos fuera, por la sencilla razón de que no podamos ejercer nuestro derecho al voto en una elección democrática y libre de Venezuela.

Sin embargo, desde la Embajada de Venezuela en Colombia nos hemos ido hacia lo que podemos hacer, que es certificar partidas de nacimiento, otorgando partidas de nacimiento para los niños que no pudieron ser presentados en Venezuela, además sustituyendo la apostilla de los documentos universitarios a través de la Cancillería de Colombia.

- Precisamente, la certificación y apostilla de títulos académicos es uno de los principales obstáculos para que los migrantes venezolanos convaliden sus profesiones en los países de acogida. ¿Cómo lograron avanzar en este ámbito en Colombia? ¿Cuántos venezolanos han hecho este trámite a través de la Embajada?

Lo primero que hicimos fue sensibilizar a la Cancillería de Colombia y al Ministerio de Educación de lo imposible que es conseguir una apostilla en Venezuela, y estas dos instituciones accedieron a hacer un intercambio de notas que le da la potestad a la Embajada de Venezuela en Colombia de certificar estos documentos universitarios de los migrantes venezolanos de manera gratuita, y posteriormente esa certificación el ciudadano la lleva a la página de la Cancillería, y con escasamente 23 mil pesos ya tiene su apostilla para iniciar su trámite de convalidación ante el Ministerio de Eduación de Colombia.

Con este mecanismo hemos realizado 42 mil certificaciones de documentos universitarios de venezolanos en Colombia. En términos reales esto significa que les hemos quitado más de 21 millones de dólares a la mafia de la apostilla del régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela.

- Coméntenos sobre la denuncia que usted hizo recientemente en redes sociales sobre el trámite de la apostilla

Lamentablemente hemos tenido información y denuncias en el departamento el Cesar, de personas inescrupulosas que al propio estilo del Madurismo se aprovechan de la necesidad y desesperación de los migrantes venezolanos para estafarlos.

Como el régimen nos ha acostumbrado a que todos los trámites tienen que ser a través de un gestor, las personas son presas fáciles y víctimas de estos estafadores que cobran en Colombia hasta tres millones de pesos por la apostilla, que es gratuita ante la Embajada nuestra.

No se dejen engañar, estén pendientes de las redes sociales de la Embajada de Venezuela en Colombia y de las ONG que através del programa Ventana Ciudadana son las únicas autorizadas para apoyar a los migrantes venezolanos en estos casos.