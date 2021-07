“Hacía aseo más de 13 horas al día y solo me pagaban 12 mil pesos”

La radióloga venezolana Oriana Gómez contó su periplo por varios trabajos y las condiciones de precariedad a las que se enfrentó tras su llegada a Bogotá. ¿Cuál es la diferencia entre explotación laboral y trata de personas?



Habían pasado unas semanas desde que llegó a Bogotá y a Oriana le “pintaron” una oferta laboral atractiva que aceptó por desesperación y necesidad. Debía trabajar por más de 12 horas diarias aseando un gimnasio en el sur de la capital colombiana y ganaría “no más de 20 mil pesos”.

Oriana estaba segura de que finalmente había encontrado la oportunidad que estuvo buscando para ayudar a su familia en Venezuela. Pero en la primera quincena recibió un pago de solo 12 mil pesos diarios, que apenas le alcanzaban para cubrir el arriendo de la habitación donde vivía.

A pesar de la tristeza con que recibió su primer sueldo, Oriana continuó trabajando durante cinco meses en ese sitio, de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. A veces, incluso, permanecía más tiempo de la jornada diaria porque el jefe salía y ella debía cuidar el local. Nunca recibió un pago extra ni un beneficio para la alimentación durante las horas adicionales. Ella resolvía comprando un pan o llevando arepas desde su casa.

“Luego me di cuenta de que 12 mil pesos al día no era dinero, sino que era más bien explotación laboral. Yo creo que a ninguna persona, ni a venezolanos ni a colombianos deberían hacérselo. Doce mil pesos por más de 12 horas de trabajo no es justo”, lamenta Oriana tres años después de aquel mal episodio.

Al hombre del gimnasio no le gustó que renunciara, pero Oriana lo hizo decidida. Decepcionada volvió a vender tintos en las esquinas, hasta que un taxista quiso sobrepasarse y ella desistió de trabajar en la calle por temor a que la violaran. Ese fue un punto de quiebre que la llevó a reflexionar. “Estoy sola aquí en Bogotá. Me vine solamente con la bendición de mi mamá y si algo me pasa aquí nadie de mi familia se entera en Venezuela”, se dijo entonces.