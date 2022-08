Explicaron a migrantes venezolanos en Riohacha cómo acceder a la encuesta Sisbén

Diferentes entidades realizan campañas de socialización en las comunidades de migrantes y refugiados para orientarlos en el acceso a sus derechos tras la expedición del Permiso por Protección Temporal (PPT).

La Fundación La Otra Juventud, en trabajo articulado con Unicef Colombia y con el acompañamiento de varios funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP) realizaron recientemente una jornada de socialización para despejar las dudas sobre el acceso a la encuesta Sisbén, en la comunidad de migrantes venezolanos Brisas del Norte, ubicado en Riohacha.

El objetivo, según informó la Fundación La Otra Juventud a través de sus redes sociales, es que continúen informando oportunamente a las comunidades de migrantes provenientes de Venezuela sobre el proceso de acceso al Sisben, con mensajes claros y sencillos. "Esto ayudará a frenar la proliferación de rumores y malentendidos luego de la regularización bajo el Estatuto de Protección Temporal de migrantes Venezolanos (ETPV)", indicóla entidad.

El Sisbén es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, que permite clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos. Esta clasificación se utiliza para focalizar la inversión social y garantizar que sea asignada a quienes más lo necesitan.

De acuerdo con la explicación ofrecida en la página web del Departamento Nacional de Planeación, el Sisbén no es sinónimo de afiliarse a salud inmediatamente, tampoco es un régimen de seguridad social, y no es un régimen subsidiado en salud. Resaltan que el Sisbén No adelanta programas, no otorga subsidios ni concede beneficios.

Aclaran que al Sisbén no se afilian las personas, estas quedan registradas en la base de datos una vez se practica la encuesta de caracterización.

Este es el paso a paso para que los migrantes venezolanos con Permiso por Protección Temporal (PPT) puedan solicitar la encuesta Sisbén.