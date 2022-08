Esto dijo el cantante venezolano Nacho sobre sus paisanos migrantes

El artista del género urbano, jurado del programa La Voz Kids que transmite Caracol Televisión, expresó unas emotivas palabras sobre sus paisanos radicados en Colombia.

Un emotivo momento se vivió en las adiciones a ciegas de un nuevo capítulo del programa La Voz Kids, que transmite en horario estelar Caracol Televisión. En esta oportunidad, el cantante venezolano Nacho expresó unas conmovedoras palabras a sus paisanos tras la participación de Omar David, un niño de 11 años que migró forzadamente con sus padres desde Venezuela y que actualmente reside en Cali.

“Venimos de un país que se ha enfrentado a situaciones difíciles y eso ha hecho que padres, como los tuyos, busquen un mejor futuro para sus hijos en otras fronteras. Nosotros adoptamos la cultura de otro país como Colombia y este nos adopta a nosotros también”, dijo Nacho luego de escuchar al pequeño niño venezolano.

El artista del género urbano opinó que de Venezuela sale mucha gente buena, "personas como tú y como yo tenemos la responsabilidad de demostrar que somos mucho más que eso, que tenemos más bondad e nuestro corazón y que esas poquitas personas que salen a dañar nuestra reputación como ciudadanos venezolanos no pueden más que nosotros".

Nacho, intérprete de grandes temas como ‘Niña Bonita’ y ‘Andas en mi cabeza’, finalizó su inspirador mensaje diciendo “Nosotros somos amor, talento y eso es lo que tenemos que demostrar”.

Ante estas palabras, el cantautor colombiano Andrés Cepeda lo aplaudió y exclamó muy enérgicamente: “¡Bravo, Nacho!”

“Yo me voy a tu equipo, Nacho, ¡me has convencido!” , expresó de forma conmovida su colega Kany García mientras lo abrazaba y Cepeda le daba la mano como una muestra de respeto.