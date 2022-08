ESPECIAL | “Gracias a Colombia aprendí a abrazar a mi hijo”, padre venezolano

Los primeros días fueron terribles. Joel le sacó las primeras canas y la estufa prestada en la que cocinaban, le regaló las primeras quemaduras en los dedos, pero él, al fin y al cabo ingeniero, se las ingenió para salir adelante.

“Para no molestar a mi mujer en la oficina, yo me pegaba del WiFi de un vecino, y San Google bendito me enseñó de todo; ahí yo encontré desde recetas culinarias hasta cómo planchar, y con el tiempo le cogí el gustico a la cocina”, dice con orgullo mientras recuerda que en el primer cumpleaños que pasó Vilma en Colombia la sorprendió con unas hallacas que él mismo preparó.

Hoy, cuatro años después, el mapa de sus vidas es otro. Los tres están regularizados, Vilma tiene un trabajo estable, y consiguió un préstamo para montar juntos una ferretería. Están buscando una casa con local para arrancar el negocio, porque Leandro no quiere renunciar al placer de estar con su hijo, ni a que su esposa le pida que le cocine más hallacas.

“Mi papá era un hombre muy rudo, que jamás nos abrazó ni nos dijo cosas dulces. Él solo hablaba para llamarnos la atención y dejaba todo en manos de mi mamá que era muy amorosa. Yo me crie así, y acá en Colombia fue que vine a descubrir lo bonito que es poder ayudar en casa y no separarme de mi hijo”, confiesa “El inge”, como le llaman todos los panas del barrio Villemar, en el occidente de Bogotá, donde actualmente vive.

Dice que Joel es igual de aventajado a él cuando tenía su edad, y que por eso, cuando el año próximo vaya al colegio, podrá compartir con sus compañeros de salón todas esas cosas maravillosas que le ha enseñado con una paciencia infinita.