En medio de la resiliencia, una fundación integra a venezolanos y colombianos

Para esta mujer, los colombianos deberían pensar dos veces antes de hacer un comentario en contra de un venezolano, pensar en que así mismo como ellos se están sintiendo, muchos de los nacionales se sienten en otros países cuando los confrontan con temas de narcotráfico en plenos aeropuertos internacionales. “A los colombianos los odian en Chile, no los soportan en España, les preguntan si llevan coca en los aeropuertos de Estados Unidos”, dice quejándose de la falta de empatía contra los migrantes.

La venezolana Lilia Capriles que está en medio de la discusión, y agrega: “A mí me ha ido muy bien, he encontrado personas que me han ayudado mucho, me dieron la oportunidad de trabajar, me arrendaron y me siento tranquila donde vivo”. Sin embargo, comenta que fue solamente la semana pasada que se sintió rechazada cuando una vendedora ambulante no la dejó sentarse en una silla de su puesto por el solo hecho de tener otra nacionalidad, en ese momento, Lilia estaba en el hospital angustiada por su hija quien se encontraba en trabajo de parto.

Esta migrante llegó a Bogotá hace alrededor de año y medio, después de dejar su casa en Venezuela para venir a cuidar a su hija mayor, quien había migrado tiempo antes. Cuando Lilia llegó a la capital colombiana ya venía con los efectos de padecer hambre por la escasez de alimentos, muy delgada y débil, comenzó a trabajar en una pañalera y tiempo después, comenzó a vender tintos en la calle, lo que le permitió ampliar su negocio y comenzar a vender comidas rápidas en el parque Buenavista, aunque ahora vende desde su casa.

Adela, quién también está presente en la habitación interviene y dice que el ejemplo viene desde casa, que los niños son el motor de cambio para el país, que esta nueva generación que se está formando está aprendiendo a convivir con personas diferentes y que la clave está en la integración, que si los padres no toman medidas, pues vamos a seguir escuchando comentarios xenófobos.

A esa conclusión llegan todas, para Yurani, como para Adela y Lilia los niños no tienen esos prejuicios que se forman los adultos, los menores que llegan a la fundación van creando lazos amistosos sin importar si son colombianos o venezolanos, por lo que se va generando una empatía genuina. Como ejemplo ponen que ahora, el hijo de Lilia dice que es “rolo”, aunque lleve un poco más del año, y es que después de lo que ha vivido se encariñó con la ciudad, con las personas, con su entorno.

La Fundación Recogiendo Semillitas tiene aparte de programa de comedor y refuerzo escolar para los niños, un proyecto productivo llamado Recogiendo Sueños, en el que hacen parte cinco mamitas venezolanas y cuatro colombianas. Se trata de un taller de costura que inició en medio de la pandemia de la covid-19, y que como muchos otros, empezaron fabricando tapabocas y trajes bioseguros, después empezaron a incursionar en la creación de chaquetas, cubrelechos y sábanas. Cuando estas mujeres decidieron producir estos elementos ninguna sabía coser ni tenían máquinas, la resilencia las empoderó y las saca adelante en medio de las adversidades.