En el país hay 13 clínicas gratuitas donde brindan atención médica a venezolanos

Las clínicas de Americares Colombia se encuentran en las siguientes ciudades y estos son los horarios de atención:

Arauca: De lunes a viernes 7:00 a.m. – 12:00 m, 1:00 p.m. – 4:00 p.m. sábados de 7:00 a.m. – 12:00 p.m.

Teléfono: (+57) 322 249 8409

Barranquilla: De lunes a viernes de 7:00 a.m. – 12:00 m, 1:00 p.m. – 4:00 p.m. sábados 8:00 a.m. – 12m.

Teléfono: (+57) 3014816711

Bogotá D.C.: De lunes a viernes 7:00 a.m. – 12:30 m, 1:30 p.m. – 3:30 p.m. sábados 8:00 a.m. – 12:00 m.

Teléfono: (+57) 3102702447

Cali: De lunes a viernes de 7:00 a.m. – 4:00 p.m. sábados de 7:00 a.m. – 1:00 p.m. (según programación)

Teléfono: (+57) 3117149645.

Cartagena: De lunes a viernes 7:00 a.m. – 12:00 m, 1:00 p.m. 4:00 p.m. sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m.

Teléfono: A través de mensaje de WhatsApp o llamando al número (+57 )3008333624.

Cúcuta: De lunes a viernes de 8:00 a.m. – 12:00 m, 1:00 p.m. – 5:00 p.m. sábados 8:00 a.m. – 12m.

Teléfonos: A través de mensaje de WhatsApp (+57)3222498405 o llamando al número (+57)3224522236.

Ipiales: De lunes a viernes 7:00 a.m. – 12:00 m, 1:00 p.m. 3:00 p.m.

Teléfono: (+57) 3175758694; (+57) 3182691376

Maicao: De lunes a viernes 7:00 a.m. – 12:00 m, 1:00 p.m. 5:00 p.m. sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m.

Teléfono: (+57) 3223612953.

Medellín: De lunes a viernes de 7:30 a.m. - 12 m. - 1:00 p.m. - 4:30 p.m. sábados de 8:00 a.m. -12:00 m.

Teléfono: (+57)3214272371

Puerto Carreño: De lunes a viernes 7:00 a.m. – 12:00 m., 2:00 p.m. – 5:00 p.m., sábados de 7:00 a.m. – 1:00 p. m.

Teléfono: (+57) 3102724229 (programación de citas de lunes a viernes 3:00 p.m. – 5:00 p.m. sábados de 12 m. a 1:00 p. m.)

Santa Marta: De lunes a viernes 7:00 a.m. – 12:00 m, 1:00 p.m. – 5:00 p.m. sábados de 7:30 a.m. – 11:00 a.m.

Teléfonos: A través de mensaje de WhatsApp (+57) 3016098559; (+57) 3222498422

Soledad: De lunes a viernes 7:30 a.m. – 4:30 p.m., sábados 8:00 a.m. – 12:00 m.

Teléfonos: (+57) 3222498401

Valledupar: De lunes a viernes de 07:00 am – 03:00 pm y sábados de 07:00 am – 12 m. Teléfonos: A través de mensaje de WhatsApp o llamando al número (+57) 3223612961.