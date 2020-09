Raíces musicales para los niños expatriados

Pero Yolimar sabe que lograr ese sueño requiere una práctica constante, algo que no había sido posible debido a la falta de los violines, el instrumento predilecto de sus hijos. La premura con que dejaron Venezuela en agosto de 2019 no les permitió empacarlos y tuvieron que dejarlos en su casa de Los Teques, en el estado de Miranda.

Para resolver esa limitación, Francisco logró que la Pastoral Social les prestara instrumentos y donara uno más. Hoy, su segundo mayor reto es encontrar una sede para que el proyecto siga creciendo. "Esto es algo que yo hago porque me nace del corazón. No pertenezco a ninguna organización y eso hace que sea más difícil este tipo de tareas", dice sobre el hecho de no recibir ningún pago por esta labor.

Ahora que las restricciones a la movilidad para contener la propagación del coronavirus han empezado a ceder, los ensayos y las presentaciones también regresaron: el próximo 3 de octubre participarán en el concierto virtual "En Clave", en el que darán a conocer piezas de música venezolana. Además, planean el ingreso de menores colombianos a la orquesta y la realización de una canción inédita contra la xenofobia.

"El camino es largo, pero yo espero que algún día la fundación se convierta en un espacio para la integración entre venezolanos y colombianos", concluye Francisco.