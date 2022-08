"El cierre de la frontera fue la cuota inicial de la desgracia"

Y lo que es peor, su clientela colombiana, al otro lado de la frontera, desapareció porque todos ellos eran parte del grupo de expulsados; de un momento a otro, casi ninguno estaba ubicable cuando fueron a parar a los albergues.

"Cuando yo me fui a San Antonio a cobrar lo que me debían no había ni uno solo, todos se fueron, y muchos me debían bastante porque les había fiado licuadoras y ropa, pero pues no pude hacer nada. ¿ A dónde los iba a buscar si habían salido corriendo? A muy poquitos los volví a ver y cómo les iba a cobrar en esa situación, y pues me terminé de quebrar", explica con le ceño fruncido.

Siete años después, Bleydis dice sin tapujos que "el cierre de la frontera fue la cuota inicial de mi desgracia, porque tuve que vivir en albergues, en carpas, sin agua y comiendo mal, hasta que volvimos a arrancar de cero y ahí nos vamos recuperando".

Su hijo, hoy adolescente, tuvo que buscar ayuda psicólógica para enfrentar el drama que vivieron, y su esposo sigue bregando como albañil, pero perdió todos los clientes que tenía al otro lado de la frontera.

Ramón se dedica a comerciar mercancía por las trochas porque "la verdad yo no tengo estudio ni sé hacer nada más en la vida; después de esa quiebra no tuve quién me prestara para arrancar y ahora me rebusco como puedo".

Ambos tienen la esperanza de que la reapertura tan anunciada sea el principio del pago de la deuda inmensa que tiene la vida con cada uno de ellos.

Lo que si tienen claro, es que "no podemos bajar la cabeza, hay que seguir siendo berraquitos y pelear la vida", asegura Bleydis. Y Ramón lo dice en jerga venezolana: "hay que meterle pichón, porque de toda esta locura me quedó el amor; conocí a alguien y tengo una niña de cuatro años. Por ella me rompo, pana, me rompo".