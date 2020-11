Dos reinas suman hermandad entre colombianos y venezolanos

Con la misma emoción y empatía con la que se tomaron de las manos en el año 2008 esperando la coronaración del Miss Universo que se llevó a cabo en Vietnam, las reinas de belleza Dayana Mendoza y Taliana Vargas trabajan unidas por los migrantes venezolanos que han llegado a Colombia en los últimos años.



Ambas figuras públicas invitaron a la unión entre panas y parceros en un reencuentro virtual llamado 'PAZaporte a la convivencia, #SomosElMismoCuento', un proyecto de la Fundación Casa en el Árbol, el cual preside la también actriz colombiana Taliana Vargas. Esta iniciativa fue posible gracias al Progama de Alianzas para la Reconciliación (PAR), de USAID y ACDI/VOCA.

La supuesta rivalidad entre Colombia y Venezuela quedó en un segundo plano tras la agradable charla entre Dayana y Taliana, quienes se hicieron amigas cuando participaron en el reinado de belleza más importante del mundo.

Taliana llamó a la reflexión exhortando a sus connacionales a que tengan misericordia y ganas de ayudar a los venezolanos, así como hace años ellos les tendieron la mano a dos millones de colombianos que huían de la violencia y del conflicto armado.

"No podemos tenerle fobia a la pobreza de los migrantes ni a creer que llegan con necesidades y no se les pueden brindar oportunidades. Son muchos venezolanos los que nos están pidiendo auxilio, Me he encontrado profesionales en los semáforos pidiendo limosnas porque salieron de su país sin nada", dijo Vargas desde la ciudad de Santa Marta.