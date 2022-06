¡De eso tan bueno no dan tanto!: Ojo con noticias falsas en redes y WhatsApp

Decenas de personas venezolanas han sido víctimas de las llamadas fake news, o noticias falsas, que llegan por viralización en internet. Les contamos qué hacer y cómo enfrentar contenidos en que ofrecen empleo o subsidios.

"Carlos", como me pide que lo llame, prefiere no exponer su identidad para evitar que se sigan burlando de él. A pesar de que varios de sus compañeros de trabajo le advirtieron que lo iban a estafar, no les prestó atención.

Una cadena que le llegó por WhatsApp lo invitaba a aplicar a una vacante como operario de torno en Funza, Cundinamarca. Esa era su profesión en Barquisimeto, desde donde migró a Colombia, y pensando que volvería a lo que más le gusta pidió una día de permiso para alistarse y acudir a la convocatoria.

No le pareció raro que le pidieran consignar $ 35 mil para, supuestamente, practicarle unas pruebas de habilidad y cayó en la trampa como decenas de personas venezolanas que a diario resultan estafadas con mensajes falsos.

"Pues me comuniqué a un celular que venía en el mensaje de WhatsApp y me dijeron que tenía que pagar esa plata para que ellos alquilaran el torno donde me iban a evaluar; yo la pagué y me quedé esperando la citación. Mis panas me dijeron que parecía una estafa pero yo no les creí", relata mientras se lamenta de que, además de la plata que perdió, dejó de ir a trabajar un día y no ha podido reponer ese turno.

Expertos consultados por el Proyecto Migración Venezuela confirman que este tipo de situaciones es muy usual, y que no hay una estadística confiable de cuántos casos se presentan porque la mayoría de los afectados no denuncia por pura y física vergüenza. Muchas de las noticias falsas se pueden consultar en este sitio web de la Policía Nacional.

Víctor Solano, uno de los mayores consultores en reputación digital del país, asegura que las personas venezolanas son presa fácil de quienes los quieren estafar con cadenas de mensajes falsos, o enlaces que terminan descargando virus en sus ceulares y convocatorias a empleos y subsidios estatales que no existen.