REPORTAJE | Dar a luz en medio de la huida

Todos los días se ven largas filas de personas en el canal humanitario del puente Simón Bolívar. Allí está Lina Colina, de 22 años, una migrante pendular que se arma de valor cuando le toca asistir a consulta prenatal. Tiene ocho meses de embarazo y su cuerpo agotado debe esperar casi dos horas parada en esta estructura para finalmente avanzar su paso hasta el centro de salud Las Margaritas en territorio colombiano.

“Todos los meses cruzo la frontera para hacerme control. Es complicado porque los guardias no colaboran para que las embarazadas pasemos rápido, a veces me dejan de última o me dicen que si estoy muy apurada entonces que cruce por trochas”, cuenta indignada.