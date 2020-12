Cuando el chocolate hace llorar

Listos para el viaje, el 25 de octubre de 2018 se reunieron cuatro chamos con 100 dólares. Salieron con las maletas llenas de ropa que se fue quedando en el camino, aunque lo que más pesaba era la esperanza, el sueño de encontrar seguridad y mejores oportunidades. No se trata solo del idílico sueño americano, sino el de cualquier ser humano. El recorrido en tiempo y distancia desde su pueblo hasta la ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela, pensó, era tan largo como un trayecto de Bogotá a Cali. No fue así. Las horas de viaje se duplicaron. Los puntos de control formales e improvisados surgían de manera espontánea cada 60 minutos. Día y medio más tarde, a medianoche, llegaban a Barranquilla.

Era la primera vez que Carlos salía del país. La primera vez que se alejaba de sus padres. Cuando se habla de duelo migratorio suele ocurrir que pensamos solo quienes parten. La migración es un proceso que da lugar a muchos cambios. Los que se quedan en el país de origen también lo viven. Por ejemplo, para su padre fue difícil aceptar su partida, pues aún lo veía dependiente de la familia. Carlos seguía siendo su niño. Dos años después, con dificultad lo ha tenido que aceptar. Su hijo ha sobrevivido. No hace falta aceptación cuando le inspira un gran orgullo por lo mucho que ha crecido.

Del día en que llegaron a Barranquilla Carlos recuerda una habitación tan amplia que podría albergar cómodamente a cinco personas. En tiempos de migración venezolana, ese número se puede multiplicar hasta por seis, si lo único requieres es el piso y una fina colchoneta para soñar que vas a dormir. Dos semanas fueron suficientes para gastar los ahorros y desgastar las piernas buscando empleo en vano. “Nos tocó vender caramelos en los semáforos”, recuerda.

Cuando supe cómo llegó a la venta de dulces, fue inevitable preguntarme si alguna vez me crucé con él mientras esperaba la luz verde de los peatones para atravesar la calle camino al trabajo o a mi casa. Una de esas tantas veces en las que llevo audífonos para aislarme del ruido alrededor y gafas que me protejan del contacto con una realidad que me toca y se desvanece. No así el tiempo para acercarse. Tal vez no me topé con Carlos, o Katherine, Héctor o María.

Cada día, durante semanas, Carlos y sus tres compañeros de viaje se turnaban. “A veces unos íbamos a buscar trabajo y otros a vender”. Salían a trabajar del modo que les era posible, ofreciendo minúsculos dulces por toda la ciudad. El trabajo en equipo y la organización fueron clave para superar esta situación. Tenían 2.000 pesos diarios para comer. Podrían haber repartido y entregar a cada uno 500, pero no lo hicieron. Sumaban. El resultado: una libra de arroz y una manguera que podía llenarlos una vez.